Gerrard, Coutinho... Maxime Lopez raconte comment Liverpool a voulu le faire signer

Invité de l'After Foot en direct du Burel FC ce mercredi sur RMC, Maxime Lopez a raconté comment Liverpool a tenté de le recruter avant qu'il ne se révèle à l'OM.

Pour ce mois de juin, l’After Foot a décidé de s’inviter chaque semaine dans des clubs amateurs à l’occasion de sa tournée "L’After est dans le pré". L’occasion de débattre autour des problématiques propres au sport amateur et donner la parole aux supporters. Après une première étape au FCE Mérignac-Arlac, à côté de Bordeaux, Gilbert Brisbois et sa bande ont fait escale ce mercredi au Burel FC, l’un des meilleurs clubs de jeunes de Marseille, qui a notamment vu éclore Maxime Lopez.

"Ils savent donner envie aux jeunes"

L’ancien milieu de terrain de l’OM, qui évolue depuis deux ans en Serie A à Sassuolo, a d’ailleurs répondu à l’invitation de l’After. Il en a profité pour raconter une belle anecdote sur ses liens avec Liverpool. Avant de se faire une place à Marseille, Lopez avait été approché par les Reds, qui l’avaient invité sur place. "A Liverpool, ils savent donner envie aux jeunes. Je comprends que des jeunes décident de partir à l’étranger parce qu’ils savent faire. J’avais rencontré Steven Gerrard. J’avais été voir le derby. Tu as des étoiles plein les yeux quand tu rentres", s’est souvenu le joueur de 24 ans.

Il a aussi confirmé que Brendan Rodgers, alors entraîneur de Liverpool, lui avait montré Philippe Coutinho en lui disant : "L’idée c’est que tu sois comme lui." "Quand Liverpool s’est positionné il y a quelques années pour le récupérer, il a fait le choix de Marseille, son club de cœur, alors que beaucoup se demandaient pourquoi il n’était pas attiré par un club aussi prestigieux (que Liverpool) et pourquoi il avait choisi l’OM. On a tendance à oublier qu'il a fait le choix du cœur et de la raison", a ajouté Serge Obré, directeur sportif du Burel FC, club du 13e arrondissement de Marseille.

Passé professionnel en 2014, Maxime Lopez est resté à l'OM jusqu'à son départ pour Sassuolo en 2020. Titulaire indiscutable, il a disputé cette saison 37 matchs toutes compétitions confondues avec le 11e du championnat italien.