Grandes réussites, quelques échecs… que donne l'aventure allemande des titis parisiens en Bundesliga ?

El Chadaille Bitshiabu va quitter le PSG pour rejoindre Leipzig dans les prochains jours. Le jeune défenseur pourrait être rejoint par Xavi Simons qui a des chances de rejoindre ce même club en prêt. Deux titis qui rejoignent la longue liste des jeunes pousses parisiennes qui ont choisi de lancer leur carrière en Bundesliga. Un choix ayant souvent porté ses fruits par le passé.

L’Allemagne semble bien aimer les titis parisiens, et inversement dans certains cas. Après Christopher Nkunku et Moussa Diaby, deux autres jeunes parisiens pourraient rejoindre l’Allemagne. Comme confirmé par RMC Sport, El Chadaille Bitshiabu devrait s’engager avec Leipzig dans les prochains jours.

Le défenseur de 18 ans pourrait être rejoint par Xavi Simons. De retour au PSG après une saison réussie au PSV, le Néerlandais pourrait être prêté à Leipzig qui est en pole. Deux jeunes formés à Paris qui rejoindraient ainsi la longue liste de ceux partis tenter l’aventure en Bundesliga. Un choix payant pour bon nombre d’entre eux, moins pour d’autres.

Ils se sont fait un nom en Allemagne

Le cas récent le plus célèbre est certainement celui de Christopher Nkunku. Malgré un bon temps de jeu durant ses premières années parisiennes, l’attaquant peine à devenir indiscutable et décide en 2019 de rejoindre Leipzig. Un choix plus que payant puisque ce n’est pas seulement l’Allemagne qu’il va impressionner, mais aussi les plus grands clubs européens.

"Intelligent et incisif" selon son ancien coach Jesse Marcsh, le Français aura seulement mis 4 minutes à mettre son premier but en Bundesliga, et terminera sa première saison avec un bilan de 5 réalisations et 13 passes décisives. Mais son statut change vraiment lors de la saison 2021/2022 où il honore sa première convocation avec les Bleus. 20 buts et 13 passes décisives plus tard, Nkunku s'est illustré en Ligue des champions par des buts contre le PSG, et un triplé contre Manchester City.

Victime de pépins physiques la saison dernière, Nkunku réussit l’exploit de terminer co-meilleur buteur du championnat (16 buts) avec pourtant 9 matchs manqués. Devenu un joueur confirmé en Allemagne, le Français va tenter une nouvelle expérience en Premier League, plus précisément à Chelsea où il a signé un contrat de six saisons.

Un peu à l’image de Nkunku, Moussa Diaby a souvent eu sa chance sous les ordres de Thomas Tuchel au PSG. L’ailier a même été convaincant durant la saison 2018/2019 avec 6 passes décisives en Ligue 1. Malgré le talent aperçu, le PSG doit vendre pour être conforme avec les règles du fair-play financier. D’où la décision de le céder au Bayer Leverkusen.

Convaincant durant ses deux premières saisons, l’élément de 24 ans va vraiment exploser durant l’édition 2021/2022 où il plante 13 buts et délivre 12 passes décisives en Bundesliga. Un bilan lui permettant comme Nkunku d’être convoqué chez les Bleus. Si Diaby a continué à bien performer la saison dernière, les clubs peinent toujours à satisfaire les demandes financières du Bayer Leverkusen.

Courtisé, le Français a vu Aston Villa faire une offre de 40M d’euros plus 7 en bonus. Proposition refusée par les Allemands qui ont également vu Al Nassr se positionner avec une offre de 38M d’euros avec 5M en bonus. Naples serait également intéressé.

Des promesses puis plus grand chose

Considérés comme des grands talents du centre de formation parisien, certains titis n’ont pas connu la même réussite que Nkunku et Diaby. Bénéficiant pourtant de la confiance de Thomas Tuchel, Tanguy Kouassi décide en 2020 de quitter librement le PSG pour rejoindre le Bayern Munich.

Apparu à seulement six reprises, le défenseur connaît une première année compliquée avec des blessures. Malgré ces bémols, Hansi Flick est convaincu que le Français a le talent pour s’imposer: "C'est un jeune joueur très doué. Et nous espérons tous qu'il montrera, sans blessures, ses qualités chez nous. Je pense qu'il a beaucoup de potentiel." Que ce soit sous Flick ou Nagelsmann, Kouassi ne s’impose pas et quitte l’été dernier l’Allemagne par la petite porte pour rejoindre le Séville FC.

En 2017, Dan-Axel Zagadou est vu comme étant un des plus prometteurs de sa génération. Au lieu de signer pro avec le PSG, le défenseur se laisse tenter par le projet du Borussia Dortmund. Une prise de choix pour l’ancien directeur sportif Michael Zorc "convaincu de son potentiel". Les premiers mois lui donnent raison puisqu’il gratte pas mal de temps de jeu et est souvent performant.

Il sera même aligné lors du 8e de finale aller de Ligue des champions contre le PSG. Malheureusement pour lui, il contribue à l’égalisation du PSG avec une glissade dans la surface suite à une accélération de Mbappé. Souvent touché par les blessures, le Français perd peu à peu sa place et quitte en 2022 Dortmund librement. Il est actuellement à Stuttgart.

Intéressant durant ses premières apparitions sous les couleurs du PSG, Jean-Kévin Augustin part à Leipzig en 2017 pour lancer sa carrière. Il est assez vite piqué par le directeur sportif de l’époque Ralf Rangnick qui attend de lui "une nette progression". Des paroles qui auront leur effet puisqu’il terminera la saison avec 9 buts et 5 passes décisives. Des statistiques convenables, mais qui ne seront jamais confirmées. Après une deuxième saison décevante, le Français accumule les prêts, mais ne se relance pas et partira libre en 2020. Après un passage manqué à Nantes, il a signé en 2022 à Bâle.

Moins connu du grand public, Soumaïla Coulibaly, qui a joué quelques matchs chez les U19, décidait en 2021 de rejoindre le Borussia Dortmund. Aujourd’hui âgé de 19 ans, le défenseur a fait sa première apparition en Bundesliga cette saison (en avril dernier contre Stuttgart). Selon L’Equipe, Coulibaly devait rejoindre Burnley cet été, mais les positions entre les clubs sont pour l’heure trop éloignées.