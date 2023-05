"Il n'est pas prêt à accepter tout et n’importe quoi": les confidences de Dugarry sur l'avenir de Zidane

Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane est régulièrement annoncé dans certains grands clubs européens. Christophe Dugarry a toutefois estimé dans Rothen s'enflamme, jeudi sur RMC, qu'il n'y avait pas d'urgence à reprendre du service pour Zinédine Zidane, qui peut se permettre de patienter pour trouver le bon projet.

Zinédine Zidane a dirigé son dernier match comme entraîneur le 22 mai 2021, soit il y a plus de deux ans, lors d'un Real Madrid-Villarreal. Depuis, le Français se fait discret et même si des rumeurs l'ont envoyé dans plusieurs grands clubs européens, il n'a toujours pas repris du service. "Je n’ai pas envie de voir Zidane sans club, a expliqué Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme, jeudi, sur RMC. Je pense que le football a besoin d’entraîneurs comme lui. Ca me paraît logique qu’il reparte cet été. S’il ne repart pas, je vais ronger mon frein."

Mais Christophe Dugarry, ami de "ZZ", estime lui que le triple vainqueur de la Ligue des champions à la tête du Real a toutes les raisons de prendre son temps. "Il n’est pas trop difficile, il a des critères, des envies, justifie "Duga". Entraîner pour entraîner, ça ne veut rien dire, ou alors tu deviens un fonctionnaire du football. Il a encore la passion, il a affiché ses envies, il ne s’est pas caché derrière son petit doigt, mais il n'est pas prêt à accepter tout et n’importe quoi."

"Il ne va pas se fourvoyer dans un club qui ne l’intéresse pas"

Le champion du monde 98 a pris le temps de rappeler le parcours de Zinédine Zidane en tant qu'entraîneur, qui s'est construit petit à petit. "Il a l'avantage d'avoir réussi dans ce rôle. Il a franchi toutes les étapes ou presque avec brio. Il ne va pas se fourvoyer dans un club qui ne l’intéresse pas, qui ne lui plaît pas, où il n'est pas capable de faire passer sa connaissance du football, sa passion."

Là où Jérôme Rothen conseille à Zidane "d'ouvrir son portefeuille" et de ne pas être "focalisé sur deux ou trois clubs", Christophe Dugarry pense que le temps ne change rien et que "Zizou" trouvera un point de chute quand il le souhaitera. "La force de s'appeler Zinédine Zidane et surtout d'avoir réussi comme il l'a fait en tant qu'entraîneur, c'est d'avoir le choix de reprendre quand il en aura envie et quand il aura le bon projet." Pour cet été en tout cas, "ZZ" n'a pas à s'inquiéter, il devrait recevoir des offres.

Comme l'expliquait récemment RMC Sport, Doha n’a toujours pas abandonné son rêve de voir Zinédine Zidane au Paris Saint-Germain. L’ancien coach du Real Madrid, lui, a fait de la Juventus Turin sa priorité. Mais la légende des Bleus est aussi un nom régulièrement évoqué au Qatar, chez les propriétaires du PSG.