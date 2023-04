"Je me projette pour être entraîneur du PSG la saison prochaine", réaffirme Galtier

Christophe Galtier assure se préparer à rester en poste au PSG la saison prochaine malgré les doutes sur son avenir nés des récents résultats de son équipe. Il assure travailler à la construction de son effectif.

Christophe Galtier maintient le cap dans la tourmente. Au moins publiquement. Malgré les critiques et les doutes sur son avenir, l’entraîneur du PSG a de nouveau assuré qu’il s’imaginait toujours sur le banc parisien la saison prochaine, ce jeudi en conférence de presse à la veille du déplacement Angers, vendredi (21h, 32e journée de Ligue 1). Il réaffirme de nouveau bûcher à la construction de son équipe.

"Un bilan sera fait en fin de saison"

"Nous travaillons avec Luis (Campos, conseiller sportif du club, ndlr) sur l’architecture de l’effectif de la saison prochaine avec les modifications que l’on souhaite apporter pour améliorer l’équipe, avoir plus de variété dans notre jeu à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre, a-t-il confié. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément."

La dernière partie de sa phrase fait référence aux accusations de racisme et d’islamophobie dont il est la cible depuis la semaine dernière. La consigne avait d'ailleurs été passée de ne pas poser de questions sur le sujet, ce jeudi.

Malfgré ce contexte autour de son cas personnel et les récents résultats décevants de l’équipe, Galtier se sent toujours légitime pour honorer sa deuxième et dernière année de contrat. A-t-il la certitude d'être toujours en poste après l'été? "Je me projette pour être entraîneur au Paris Saint-Germain la saison prochaine", a-t-il répondu.

Il assure croire toujours au projet du PSG. "Vous (la presse, ndlr) êtes dans l’instantané et c’est normal, poursuit-il. Un bilan sera fait en fin de saison, même si j’échange beaucoup avec Luis (Campos) et notre président (Nasser Al-Khelaïfi). Le bilan sera fait mais il ne faudra pas oublier que c’était une saison singulière avec la plus belle des compétitions internationales en milieu de saison. Il faudra bien analyser ce qu’il s’est passé en début de saison et en deuxième partie. Pourquoi? Pour quelle raison? Ya-t-il un manque de visibilité? Je ne crois pas. De mon côté, il n’y a pas de manque de visibilité. On sait sur quoi on doit travailler et améliorer notre effectif. Cette saison va-t-elle faire réfléchir certains joueurs de venir à Paris? Croyez-moi que beaucoup de joueurs veulent rejoindre le PSG."

Il a de nouveau insisté quelques questions plus tard sur son cas personnel. "Je me projette sur l’avenir, j’ai pas mal de travail dans ce sens et mon cerveau est en permanence en activité pour rester focus sur le jeu, les entraînements et sur l’avenir."