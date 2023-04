PSG: Verratti et Nuno Mendes présents à l’entrainement avant le déplacement à Angers

Le PSG devrait pouvoir compter sur un retour de poids pour le déplacement de ce vendredi à Angers (à 21h). Absent contre Nice et Lens, Marco Verratti a fait son retour à l’entrainement mercredi. Nuno Mendes a repris ce jeudi.

Pour le choc des extrêmes entre le leader (PSG) et le dernier de la Ligue 1 (Angers), le PSG voit son groupe s'étoffer. Touché aux ischios-jambiers, Marco Verratti n’avait pas participé aux victoires parisiennes contre Nice (0-2) et Lens (3-1). Le milieu italien devrait tout de même être de la partie pour le déplacement à Angers ce vendredi à 21h. Il a repris l'entraînement mercredi et était de nouveau là pour la séance de veille de match.

Une bonne nouvelle de plus se rajoute pour les Parisiens. Absent de la dernière séance à cause d’une petite douleur contractée contre Lens, Nuno Mendes a pu s’entrainer en compagnie de Verratti. Les attaquants Lionel Messi et Kylian Mbappé étaient aussi de la partie. Buteurs lors de la dernière rencontre, l’Argentin et le Français ont une belle occasion d’augmenter leur compteur de buts. D’autant que Mbappé est au coude à coude avec Jonathan David (Lille) pour le titre de meilleur buteur du championnat (20 buts).

Un calendrier favorable pour les Parisiens

À nouveau blessé face aux Niçois, Renato Sanches ne devrait pas être du déplacement en terre angevine. Souffrant d’une lésion du long adducteur droit, le club de la capitale indiquait le 11 avril, que le Portugais serait absent pendant 3 ou 4 semaines. Opérés durant la saison, Presnel Kimpembe, Neymar et Nordi Mukiele seront sur la liste des absents jusqu’à la fin de la saison.

Avec 8 points d’avance sur l’Olympique de Marseille, le PSG se rapproche d’un nouveau sacre. D’autant que les Parisiens bénéficient d’un calendrier assez favorable sur le papier (Angers, Lorient, Troyes, Ajaccio pour ne citer qu’eux).