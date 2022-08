Mercato: panique à bord à Manchester United, qui aurait été recalé par l'Atlético pour Joao Felix

Manchester United aurait formulé une offre d’environ 130 millions d’euros à l’Atlético pour Joao Felix. Mais le club madrilène ne souhaite pas vendre son attaquant portugais lors du mercato estival à un tel prix.

Dernier de Premier League après deux défaites inaugurales, Manchester United traverse déjà une grosse crise. Afin d’éviter une implosion totale du vestiaire, la direction du club mancunien prospecte à tout-va pour se renforcer avant la fin du mercato estival. Perturbés par les envies de départ de Cristiano Ronaldo, les Red Devils semblent bien décidés à dépenser gros pour recruter.

Après les pistes Rabiot, De Jong et Casemiro, le club anglais a jeté son dévolu sur Joao Felix. Selon les informations des journaux AS et Marca, Manchester United a proposé 130 millions d’euros pour l’attaquant de 22 ans. Une offre refusée par la direction des Colchoneros qui compte sur le Portugais et ne veut pas le vendre en-dessous du montant de sa clause libératoire soit 350M€.

Joao Felix a bien commencé la saison en Liga

Arrivé à Madrid en juillet 2019, Joao Felix a coûté près de 130 millions à l’Atlético. Il parait inenvisageable de voir le club madrilène accepté un départ pour une somme moins importante. Surtout pour un joueur sous contrat jusqu’en 2026 et qui semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière en Liga.

Après plusieurs saisons perturbées par des pépins physiques, le Portugais a distribué trois passes décisives lors du carton des Colchoneros à Getafe lors de la première journée du championnat. Considéré comme l’une des stars du football de demain, l’ancien de Benfica est intransférable ou presque.

Manchester enchaîne les échecs mais vise cinq recrues

A l’heure où l’avenir de Cristiano Ronaldo du côté d’Old Trafford demeure des plus incertains, Manchester United a donc essuyé un nouvel échec lors du mercato estival. Malgré un joli budget pour recruter, l’équipe anglaise n’y arrive pas. Reste désormais à savoir si le dossier Casemiro, qui disposera d’une énorme proposition salariale, se laissera convaincre et si le Real se décidera à vendre.

Outre-Manche, le journal The Telegraph liste plusieurs éventuelles cibles des Mancuniens en cas de nouveaux échecs sur les pistes prioritaires. Parmi les noms cités, Thomas Meunier ou encore Christian Pulisic, Pierre-Emerick Aubameyang, Sergej Milinkovic-Savic. D’ici la fin du mercato, les Red Devils souhaitent encore attirer un latéral droit, deux milieux, un ailier ainsi qu’un buteur.