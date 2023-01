Mercato: Juventus, Bayern, Real, PSG... Quelles options pour Zidane ?

Sans possibilité de devenir sélectionneur de l'équipe de France à court terme, compte tenu de la prolongation de Didier Deschamps, Zinédine Zidane est disposé à reprendre un club cet été.

Maintenant que le contrat de Didier Deschamps comme sélectionneur de l’équipe de France est verrouillé jusqu’en juillet 2026, Zinédine Zidane s’est fait à l’idée qu’il ne peut pas patienter plus longtemps avant d’entrainer à nouveau. Après son dernier départ du Real Madrid le 27 mai 2021, la légende des Bleus a pu profiter de sa famille et notamment des joies du jeune grand-père qu’il est devenu.

Mais son plan est bien de retrouver un banc à la prochaine intersaison. Et vu son pedigree d’entraîneur triple vainqueur de la Ligue des champions, les choix sont évidemment restreints. Selon les informations de RMC Sport, quatre options sont crédibles: la Juventus, le Bayern, le Real Madrid et… le PSG.

· Contexte défavorable pour la Juventus

La Juventus a une place à part dans la carrière et la vie de Zidane. Très marqué par son expérience dans le foot italien à la fin des années 90, il sait tout ce que lui a apporté le club du Piémont. Il serait alors sensible à l’idée d’entrainer ce club spécial. Problème: la Juve connaît une grave crise. Le club vient d’être sanctionné de 15 points par la justice sportive qui l'accuse d'avoir enregistré dans ses comptes des plus-values artificiellement gonflées lors de transferts de joueurs. L’équipe dirigeante a démissionné. L’ambition européenne s’éloigne. Le contexte est donc loin d’être favorable pour s’engager avec la Vieille Dame.

· Un retour au Real semble improbable

L’autre club de cœur de Zizou c’est évidemment le Real Madrid. Après sa première expérience d’entraîneur principal durant laquelle il gagne trois fois la C1, Zidane est rappelé en 2019 suite à l’échec Solari. Au moment de son retour il avoue: "Je n’ai pas pu dire non à Florentino Perez". Sauf que les résultats ne sont pas aussi bons qu’attendus à la fin de la saison 2020-2021 (élimination en demi-finale de Ligue des champions, devancé par l’Atletico pour le titre de champion). La relation est alors tendue avec la direction du Real au moment de son départ en mai 2021. Depuis cette date, les échanges se font rares et la relation reste glaciale aujourd’hui entre Zidane et Florentino Perez. Vu le lien unique entre le plus grand club du monde et Zidane, il ne faut rien exclure, mais un nouveau retour au sein de la maison blanche est hautement improbable.

· Beaucoup de respect pour le Bayern

Le troisième club qui pourrait cocher toutes les cases pour accueillir Zidane, c’est le Bayern Munich. L’ancien numéro 10 des Bleus a toujours eu beaucoup de respect pour cette institution mythique du foot européen. Appuyé sur des fondations solides et des moyens financiers qui permettent de jouer le titre en Ligue des champions chaque année, le club bavarois a les moyens de séduire Zidane. En 2015, alors qu’il est entraineur du Castilla, Zidane passe quelques jours à Munich dans le cadre de sa formation d’entraîneur. Il se montre impressionné par l’organisation du club, où il observe et apprend des méthodes de Pep Guardiola, alors entraineur de l'équipe. L’inconvénient de cette option, c’est la barrière de la langue: Zidane ne parle pas allemand.

· Le PSG ne l'a pas laissé indifférent

Une quatrième option existe, celle menant au PSG. À la fin de l’année 2021, l’émir du Qatar approche Zidane pour le sonder sur l’hypothèse de le voir entrainer le PSG et succéder à Mauricio Pochettino à l’issue de la saison 2021-2022. Comme RMC Sport l’avait expliqué à l’époque, des discussions sont entamées, mais après réflexion Zidane préfère décliner pour tout miser sur l’équipe de France après la Coupe du monde au Qatar. Le contrat de Deschamps arrivait à son terme. Malgré ce refus, Zidane n’est pas du tout resté indifférent à cette approche.