Equipe de France: les dessous de la prolongation de Didier Deschamps

Après une Coupe du monde 2022 au Qatar conclue sur une finale perdue face à l'Argentine, Didier Deschamps a prolongé son contrat de sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en 2026. Des négociations sur la durée du contrat à l'option Zidane en passant par la retraite internationale de Benzema, les dessous de cette prolongation.

Didier Deschamps va bien poursuivre sa mission de sélectionneur à la tête de l’équipe de France. Il a rempilé pour trois années et demi de plus. "Mon président a décidé de me prolonger jusqu'en 2026", a déclaré Didier Deschamps ce samedi, lors de l'Assemblée fédérale de la FFF. C’est factuel. Cependant, Noël Le Graët avait préféré, dans un premier temps, étirer le bail du champion du monde 1998 jusqu’en 2024. Didier Deschamps, lui, restait sur sa volonté initiale de continuer jusqu’à la prochaine Coupe du monde organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Le président a fini par céder.

Après avoir rencontré Didier Deschamps le 29 décembre dernier, il a reçu son agent cette semaine, pour finaliser les contours du contrat. L’idée de l’ancien maire de Guingamp a toujours été d’officialiser cette signature lors de l’Assemblée fédérale ce samedi 7 janvier, à Paris. Il voulait réserver la primeur de l’annonce aux présidents de Ligue et de District. C’est entre autres pour cela qu’il y avait, ces derniers jours, une forme de flou sur cette reconduction. Le secret a été bien gardé.

"J'ai conscience d'avoir un vivier de haut niveau"

Avant le début de la compétition, l’ancien capitaine de Juventus était pourtant parti pour arrêter après la Coupe du monde. L’envie de continuer a donc grandi au fur et à mesure que les matchs s’enchaînaient. Parmi les raisons qui lui ont donné envie de remettre une pièce dans la machine, il y a le fait qu’il dispose d’une génération exceptionnelle.

"J’ai conscience d'avoir un vivier de haut niveau", avouait-il dans la foulée de sa prolongation. Avec Kylian Mbappé en porte drapeau, les Tchouaméni, Upamecano et Kolo Muani… cela laisse imaginer un avenir radieux. Didier Deschamps apprécie aussi particulièrement le rythme et la fonction de sélectionneur qu’il incarne depuis un peu plus de 10 ans.

Concernant le staff, Guy Stéphan, son fidèle adjoint, Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens, et Cyril Moine, le préparateur physique, vont également rester à ses côtés. Pour le reste, il devrait y avoir des changements... mais dans quelles proportions? La situation du Dr Franck Legall sera suivie avec attention.

Le Graët n’a pas appelé Zidane, Benzema pourrait parler

Avant même le quart de finale contre l’Angleterre, Noël Le Graët a dit publiquement son envie de voir Didier Deschamps poursuivre l’aventure. Une pierre dans le jardin de Zinédine Zidane, qui espérait récupérer le poste. Quelques indices ont pu faire comprendre au Ballon d’or 1998 que son ancien coéquipier avait de grandes chances de poursuivre l’aventure. Même s’il pensait à lui en cas de départ de Didier Deschamps, Noël Le Graët n’a pas appelé Zinédine Zidane. Sa non venue aura des conséquences.

La FFF a officialisé la prolongation ce samedi mais cela fait plusieurs semaines que le bruit court. Comme beaucoup, Karim Benzema l’a entendu. Son choix de prendre sa retraite internationale est en partie lié à la poursuite de Deschamps à la tête des Bleus. Le joueur comme son entourage sont toujours remontés par sa gestion lors de la Coupe du monde. Il pourrait se décider à prendre la parole pour expliquer sa version des faits. Par ailleurs, d’autres joueurs qui ont une double nationalité et qui auraient pu encore patienter si Zizou était arrivé, ne choisiront sans doute pas la France. C’est le cas d’Houssem Aouar par exemple et ce n’est pas le seul.