Le Barça aurait déjà ciblé le remplaçant de Frenkie De Jong

La situation de Frenkie De Jong au FC Barcelone reste incertaine après les événements de l'été dernier qui avaient finalement vu le Néerlandais rester malgré l'intérêt de Manchester United. Le FC Barcelone aurait même déjà ciblé un remplaçant, selon Sport, en cas de départ dans les prochains mois.

Même si Frenkie De Jong (25 ans) n'est pas encore parti, le FC Barcelone lui chercherait déjà un remplaçant. Le club blaugrana l'aurait même trouvé, avance Sport. Il s'agirait du belge Youri Tielemans (25 ans), en fin de contrat l'été prochain. En parallèle, les milieux de terrain de Chelsea Jorginho (30 ans) et N'Golo Kanté (31 ans) seraient également sur la short-list. Les deux Blues seront libres en juin 2023, comme Youri Tielemans, s'ils ne prolongent pas d'ici là à Leicester. Les trois hommes, s'ils ne sont pas libres, seront estimés à une quarantaine de millions d'euros chacun.

Le salaire de De Jong pose problème

Recruté à l'été 2019 contre plus de 80 millions d'euros, Frenkie De Jong a un peu déçu sur son début d'aventure catalane. Si les qualités sportives du joueur du Barça sont indiscutables, son salaire est un problème récurrent pour le FC Barcelone. Aujourd'hui dans le peloton de tête des salaires du club sans pour autant être un titulaire indiscutable, Frenkie De Jong, qui dispose d'une grosse valeur marchande, pourrait être amené à partir. C'est en tout cas le scénario qui semble se dessiner dans l'esprit des dirigeants du Barça.

Tielemans, profil qui se rapproche le plus

Même si Frenkie De Jong est un joueur complet, capable d'occuper tous les postes du milieu de terrain, son profil se rapproche de celui de Youri Tielemans. L'international belge (53 sélections - cinq buts), doté d'une excellente frappe, est celui des trois joueurs envisagés qui semble le plus à même de se porter vers l'avant, à l'instar du Néerlandais. Le milieu de terrain de Leicester est en revanche beaucoup moins constant et à l'aise défensivement que Frenkie De Jong, qui peut même évoluer en défense centrale. Il se présente plus comme un huit ou un dix. L'objectif du FC Barcelone serait évidemment de le signer libre.

Le Belge semble sur le départ

Le milieu de terrain belge, qui dispute sa quatrième saison à Leicester, serait sur le départ. Sport rappelle qu'il a refusé les offres de prolongation de Leicester. Le joueur refuse de discuter avant le Mondial (20 novembre - 18 décembre). Il semble peu probable toutefois de le voir renouveler son bail avec les Foxes, par ailleurs en grande difficulté cette saison (20es de PL avec quatre points en neuf journées).

Le joueur n'excluerait pas de rester en Premier League, un championnat qui correspond à ses caractéristiques. Liverpool serait notamment chaud sur le dossier, d'après le média catalan. Le Barça aurait déjà sondé l'entourage direct du joueur et a été informé de sa situation sans aller plus loin. Mateu Alemany (directeur du football du Barça) devrait commencer à avancer ses pions dans les prochains jours sur les joueurs à signer libres.