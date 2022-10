Barça: un dirigeant se moque de Griezmann après son départ pour l’Atlético

Un dirigeant du FC Barcelone s’est moqué du rendement d’Antoine Griezmann avec le club catalan, qu’il a définitivement quitté lundi après la conclusion d’un accord avec l’Atlético de Madrid.

L’aventure d’Antoine Griezmann au FC Barcelone a définitivement pris fin lundi après l’officialisation d’un accord pour son transfert permanent à l’Atlético de Madrid. L’international français y était prêté depuis la saison dernière avant que les deux clubs ne parviennent à négocier le montant d’une indemnité pour son départ définitif. L’attaquant s’est réjoui de cette nouvelle lundi soir sur son compte Twitter.

Sa réaction a moins amusé Miguel Camps, l'un des hommes de confiance du président Joan Laporta au sein du conseil d’administration du Barça, qui s’est moqué du rendement du champion du monde 2018 avec le maillot blaugrana. Il a ainsi publié une vieille photo de Griezmann dans les tribunes du Palau Blaugrana pour supporter l’équipe de basket du club.

"Tu as laissé un super souvenir en donnant tous tes encouragements au Palau mais, sur la pelouse, malheureusement, je ne pense pas tant que ça..."

La pique amère illustre les regrets laissés par le passage de Griezmann en Catalogne. L’histoire avait mal commencé lors de son transfert en 2019, contre 120 millions d’euros. Alors que les stars de l’effectif (dont Messi) lui avaient déroulé le tapis rouge pour sa venue un an plus tôt, le Français avait finalement prolongé dans une mise en scène (un film nommé "la Decision") que l’effectif barcelonais n’avait pas goûtée.

Il était arrivé dans un climat très froid un an plus tard, ne parvenant jamais à trouver sa place auprès des superstars catalanes. En deux saisons, il a inscrit 35 buts en 99 rencontres. Un bilan pas si mauvais même s’il restera un sentiment de gâchis de ce passage en demi-teinte. Le club catalan y voit aussi un échec financier pour un joueur recruté à très grands frais et finalement vendu près de six fois moins cher trois ans plus tard. La presse espagnole évoque en effet une indemnité autour de 20 millions d’euros (+5 de bonus) contre les 40 millions d’euros de l’option d’achat obligatoire. Griezmann s’est engagé jusqu’en 2026.