Le dîner d'adieux entre Messi et plusieurs cadres du Barça, sur fond de rumeur PSG

A la veille de la conférence de presse très attendue de Lionel Messi pour évoquer son départ du Barça, plusieurs cadres barcelonais ont rejoint l'Argentin chez lui ce samedi soir, pour un dîner d'adieux. Sur fond de rumeurs insistantes envoyant le meneur de jeu au PSG.

La ferveur est toujours aussi grande et il y avait donc du monde à faire le pied de grue devant le domicile barcelonais de Lionel Messi ce samedi soir. Le meneur de jeu de 34 ans, dont le départ du Barça a été annoncé avec fracas jeudi, doit tenir une conférence de presse dimanche à Barcelone. Mais avant cela, le sextuple Ballon d'or reçoit à dîner.

Aguëro, Alba, Piqué et Shakira

Comme rapporté par plusieurs médias espagnols, plusieurs cadres du FC Barcelone sont arrivés chez Lionel Messi. Leur arrivée en voiture a même été captée par la Cadena COPE concernant Sergio Agüero ou le couple que forment Gerard Piqué et Shakira. Sport ajoute que Jordi Alba et Sergio Busquets sont eux aussi venus voir l'Argentin.

Tous ces joueurs, et plus largement ceux de l'effectif catalan tout entier, avaient rendu hommage à leur désormais ex coéquipier sur les réseaux sociaux, passé le choc de l'annonce du Barça. L'Argentin pourra ensuite se concentrer sur sa prochaine aventure sportive, qui devrait se vivre du côté du PSG.