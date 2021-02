Le mercato en direct: Marco Rose futur entraîneur de Dortmund

Le journal catalan Sport annonce ce lundi que Kylian Mbappé ne quittera pas le PSG lors du prochain mercato estival. Si le timing de cette information, à la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions entre les Parisiens et le Barça, n'a rien d'un hasard, cela peut surprendre. Selon le quotidien, l'attaquant francilien aurait décidé d'aller au bout de son contrat à Paris et resterait ainsi jusqu'en juin 2022. Plutôt qu'un départ à grand coups de millions, Kylian Mbappé songerait à quitter le club libre dans 18 mois selon Sport et pourrait tout aussi bien choisir de rester. Aucune décision définitive n'aurait été prise. Le champion du monde 2018 n'aurait pas encore trouvé de pré-accord avec une autre équipe malgré les convoitises du Real Madrid ou de plusieurs cadors de Premier League.