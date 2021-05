Mercato: les pistes ambitieuses de l’OL pour cet été

Lyon aurait ciblé plusieurs joueurs prometteurs en vue du prochain mercato estival selon le journal L’Equipe. Si le club ne devrait pas faire de folies, plusieurs jolis coups seraient envisagés par l’OL.

Auteur d’une belle victoire contre Lorient ce samedi (4-1) lors de la 36e journée de Ligue 1, l’OL reste en course pour décrocher un billet pour la prochaine Ligue des champions. Si la fin de saison pourrait encore influer sur l’avenir de Rudi Garcia à la tête de l’équipe rhodanienne, cela ne devrait pas bouleverser les plans pour le mercato estival.

Selon les informations du journal L’Equipe, Lyon aurait ciblé deux postes à renforcer en priorité et plusieurs recrues potentielles auraient même déjà été identifiées. Malgré une enveloppe réduite en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire et de l’incertitude autour des droits TV, l’OL souhaiterait recruter un latéral gauche et renfort offensif.

Juninho se tourne vers l’Atlético et l’Algérie

En défense, Maxwel Cornet fait office d’indiscutable à gauche cette saison. Mais l’Ivoirien disposerait toujours d’une belle cote en Angleterre et en Allemagne et un départ cet été n’est pas exclu. Doublure du joueur de 24 ans, Melvin Bard serait alors le seul spécialiste du poste. Juninho étudierait deux profils pour renforcer le couloir gauche de la défense rhodanienne. D’un côté, le directeur sportif brésilien aimerait attirer son compatriote Renan Lodi. Peu utilisé cette saison en Liga avec une vingtaine d’apparitions et seulement 1000 minutes, l’international auriverde aux huit sélections pourrait accepter de rejoindre la Ligue 1 sous forme d’un prêt. Encore faudrait-il convaincre l’Atlético de se séparer d’un remplaçant utile et bien intégré dans le groupe de Diego Simeone.

D’un autre côté, l’OL suivrait également le prometteur algérien Hamza Mouali. Titulaire en D1 algérienne avec le Paradou FC, le latéral de 23 ans constituerait une option moins coûteuse pour les Gones. La présence de ses compatriotes Djamel Benlamri et Islam Slimani à Lyon pourrait même faciliter son adaptation en L1.

Boga plairait à l’OL

L’avenir de Memphis Depay n’est toujours pas réglé de manière officielle mais les dernières rumeurs venues de Catalogne suggèrent que le Néerlandais serait proche de rejoindre le Barça. Afin d’anticiper un possible départ de son attaquant vedette, l’OL chercherait à recruter un joueur offensif polyvalent. Dans un registre bien différent de celui du Batave, Lyon apprécierait Jérémie Boga. L’ailier ivoirien de 24 ans réalise une belle saison avec Sassuolo en Serie A et a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en 24 matchs.

Là encore, Juninho pourrait signer un joli coup grâce à la situation contractuelle de l’ancien joueur de Chelsea. Libre en juin 2022, Jérémie Boga pourrait bien être lâché cet été par Sassuolo. Surtout si son entraîneur Roberto de Zerbi, dont le nom est parfois cité du côté de l’OL, venait à rejoindre la Ligue 1. Cinq ans après son prêt à Rennes, l’ancien espoir tricolore pourrait retrouver la France lors du mercato. Mais avant de lancer son recrutement, la priorité de la direction lyonnaise reste la qualification pour la prochaine Ligue des champions.

