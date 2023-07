Le PSG recherche activement un attaquant: Paris veut Harry Kane, Vlahovic en plan B

Le PSG ne compte pas stopper son mercato et cherche à recruter un numéro 9 d'envergure. Paris va tout mettre en œuvre pour attirer le buteur de Tottenham et de l'équipe d'Angleterre Harry Kane, même si le dossier n’est pas simple.

Le PSG continue son marché. Paris a décidé d’accélérer sur le recrutement d’un attaquant: c'est la priorité absolue. Depuis plusieurs jours, le club concentre ses forces sur Harry Kane. L’état-major parisien était à Londres la semaine dernière pour échanger avec le boss de Tottenham Daniel Levy, mais aussi l’entourage du buteur.

Une réunion la semaine dernière à Londres

Pour mener à bien cette piste, il faut d’abord convaincre Harry Kane. Et ce ne sera pas aisé. Les premiers échanges datent de plusieurs semaines mais le club de la capitale n’a pas réussi à obtenir l’accord du joueur de 29 ans. Une nouvelle rencontre est prévue entre les deux camps cette semaine. Lors de ces nouvelles négociations entre les deux camps, Paris va tenter de démontrer que le club est en mesure d’offrir au joueur un cadre où il pourra s’épanouir. Le capitaine des Three Lions donne sa priorité au Bayern mais les Allemands n’ont pas encore trouvé d’accord avec Tottenham.

Financièrement Harry Kane peut espérer un salaire avoisinant les 12 millions d’euros nets à Munich. Le PSG peut facilement surenchérir: ce point ne sera pas décisif mais il peut peser dans la balance.

Parallèlement aux négociations avec Harry Kane, le PSG échange avec Daniel Levy, qui connait Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Le club de la capitale est en mesure de dégainer une offre qui tutoie les 100 millions d’euros, une somme à même de satisfaire les Spurs. Le Bayern prépare une autre proposition et c'est un jeu de poker menteur qui va s’installer. L’objectif du patron de Tottenham étant de toucher le jackpot s’il ne prolonge pas Harry Kane, qui sera en fin de contrat dans un an.

Vlahovic, l'alternative

Les autres alternatives s’appellent Randal Kolo Muani et Dusan Vlahovic, deux joueurs qui affichent un profil similaire. Luis Enrique veut jouer en 4-3-3 et a besoin d’un numéro 9 capable de participer au jeu. Dusan Vlahovic intéresse la direction sportive, qui a déjà échangé avec le joueur.

Plus jeune qu'Harry Kane, le buteur serbe de 23 ans a de gros atouts: en plus de ses qualités de buteur pur, il est capable de jouer en pivot, de remiser et d'être à la conclusion. Mais pour le faire venir, il faudra trouver un accord avec la Juve. Et le club italien ne fera pas de cadeaux.

Randal Kolo Muani, qui a beaucoup de partisans en interne au PSG, et notamment à Doha comme l'a révélé RMC Sport, est aussi dans la short-list.

La question Mbappé

Aucun attaquant n’a donné son accord pour le moment. Pour ces joueurs de talents, courtisés par plusieurs clubs, il est important d’avoir tous les paramètres. Et parmi ceux-ci, la question de l’avenir de Kylian Mbappé revient souvent. Difficile pour les dirigeants parisiens de répondre à cette question, alors qu’ils espèrent toujours une prolongation du meilleur buteur de l’histoire du club. En tout cas au PSG, la confiance est de mise sur le recrutement du 9 tant attendu.