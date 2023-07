Mercato: le PSG officialise la signature du prometteur italien Cher Ndour

Nouvelle officialisation au PSG ce mercredi: Cher Ndour a rejoint la vague de signatures parisiennes de ces derniers jours. Grand espoir italien, le milieu de terrain de 18 ans était libre de tout contrat depuis la fin de son bail au Benfica Lisbonne.

Le Paris Saint-Germain continue sa razzia. Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le club parisien a officialisé ce mercredi la signature de Cher Ndour, prometteur milieu de terrain de 18 ans déjà international U20 italien. Il s'engage pour cinq ans.

Tout comme Milian Skriniar et Marco Asensio avant lui - mais au contraire de Manuel Ugarte, Lucas Hernandez et Lee Kang-In pour qui Paris a dû sortir le chéquier -, le natif de Brescia arrive sans contrepartie financière. Suivi en France et en Angleterre notamment, il avait refusé de prolonger son contrat avec le Benfica Lisbonne.

Formé à l'Atalanta Bergame, le joueur de 18 ans, fan de Kylian Mbappé et régulièrement comparé au Paul Pogba de ses jeunes années, a poursuivi son polissage chez les Benfiquistes, toujours avides de talents en devenir. Il compte une apparition en Championnat avec les pros cette saison, glanant au passage un titre de champion du Portugal.

Elément important de l'équipe B, Ndour a remporté la Youth League en 2021-22 avec le club lisboète. Il faisait partie des éléments en devenir du Benfica. C'est lui qui a préféré poursuivre son ascension loin de la Liga Portugal, comme l'avait confirmé son président Rui Costa mi-juin lors d'une assemblée générale.

Avec cette vague de renforts, le champion de France acte la mise en marche de son nouveau projet, avec Kylian Mbappé pour le moment mais sans Lionel Messi. Le club est en pleine phase de reprise de l'entraînement, avant une tournée programmée au Japon du 22 juillet au 2 août durant laquelle les Parisiens disputeront trois matchs. Sous la houlette désormais de Luis Enrique, et en compagnie de nombreux nouveaux visages.