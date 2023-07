Mercato: Postecoglou n’a "aucune assurance" de voir Kane rester à Tottenham

Ange Postecoglou, nouveau coach de Tottenham, a confié ce lundi en conférence de presse qu’il n’avait "aucune assurance" de voir Harry Kane porter le maillot des Spurs la saison prochaine. L’attaquant anglais est très courtisé durant ce mercato estival.

Ange Postecoglou ne souhaite pas s’avancer. Présent en conférence de presse ce lundi, le tout nouveau coach de Tottenham (57 ans) a été interrogé sur le dossier Harry Kane. En fin de contrat dans un an, l’attaquant anglais des Spurs est très courtisé lors de ce mercato estival. Et, du propre aveu de son entraîneur, son avenir est actuellement très incertain.

"Non, je n'ai eu aucune assurance et je n'en attends aucune. Il n’y a jamais rien de définitif avec ce genre de choses. Ce que je sais en ce moment, c'est qu'Harry fait partie de cette équipe et a hâte de revenir, a tranché Postecoglou devant les journalistes. Je ne pense pas que ce soit mon rôle de rester assis là et de traiter les gens d'une manière en raison de leur situation. Je traite tout le monde de la même manière."

Le Bayern Munich prépare une très grosse offre

S’il n’a aucune idée de ce que sera fait l’avenir, Postecoglou, arrivé en provenance du Celtic Glasgow il y a quelques jours, compte tout de même sur son attaquant, avec qui il souhaite évidemment s'entretenir. "Il ne s'agira pas d'une conversation au terme de laquelle nous aurons trouvé un terrain d'entente (...) Si je passe trop de temps à m'inquiéter de l'impact que cela pourrait avoir dans un sens ou dans l'autre, je vais manquer d'essayer de construire une équipe, car en fin de compte, c'est ce qui fera notre succès, si nous construisons une équipe qui joue au football d'une certaine manière."

Selon les informations du Daily Mail, le Bayern Munich préparerait une nouvelle offre d’environ 80 millions d’euros pour attirer Harry Kane. Cible prioritaire de Thomas Tuchel pour renforcer son secteur offensif en Bavière, Kane était également annoncé dans le viseur du PSG ces dernières semaines.

Récemment, le président de Tottenham, Daniel Levy, se serait montré particulièrement critique envers le champion d’Allemagne, qu'il accuse de mener des négociations avec l’attaquant dans son dos. À presque 30 ans, le capitaine des Three Lions sort d’une nouvelle saison faste, avec 30 buts inscrits en Premier League.