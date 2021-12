Leipzig: Tedesco attendu pour prendre la succession de Marsch

Selon la presse allemande, Domenico Tedesco devrait être nommé sur le banc du RB Leipzig. L'Allemand de 36 ans devrait ainsi succéder à Jesse Marsch, licencié le 5 décembre dernier, faute de résultats.

Un autre jeune entraîneur sur le banc du RB Leipzig? Selon Sky Germany et Kicker, Domenico Tedesco serait en pole pour devenir le nouvel entraîneur de Leipzig, qui vient de licencier Jesse Marsch. Le vice-champion d'Allemagne ne pointe qu'à la 11e place de la Bundesliga. Dans le groupe du PSG en Ligue des champions, les Allemands ont terminé troisièmes et devront se contenter de la Ligue Europa. Tedesco pourrait prendre les clés du RB Leipzig après l'intérim assuré par Achim Beierlorzer.

Une solution interne d'abord privilégiée

Habitué à la bascule entre ses nombreuses équipes, le groupe Redbull semblait d'abord privilégié une solution interne, selon divers médias allemands. L'entraîneur du RB Salzbourg, Matthias Jaissle, était pressenti pour prendre la succession de Jesse Marsch, lui-même passé par les New York Red Bulls et le RB Salzbourg. Mais le jeune entraîneur allemand de 33 ans devrait finalement rester en Autriche, alors que son équipe joue sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions dans le groupe de Lille ce mercredi.

Tedesco, un autre jeune entraîneur

Adepte de signer de jeunes entraîneurs après le succès de Julian Nagelsmann, le RB Leipzig devrait donc s'attacher les services de Domenico Tedesco, entraîneur allemand d'origine italienne, âgé de 36 ans. N'ayant joué aucun match en professionnel, il a appris le football et la tactique sur les bancs de l'université, où il finira d'ailleurs major de sa promo. Entraîneurs d'équipes de jeunes entre 2008 et 2016, il entraînera sa première équipe professionnelle à 32 ans, prenant en charge une équipe de Bundesliga 2. Nommé sur le banc de Schalke en 2017, il devient ainsi le deuxième plus jeune entraîneur de Bundesliga derrière... Julian Nagelsmann. Schalke finit alors vice-champion derrière le Bayern Munich avec 63 points (18 victoires, 9 nuls et 7 défaites) et retrouve la Ligue des champions.

Un passage remarqué qui s'achèvera sur une défaite 7-0 face à Manchester City. Une belle campagne qui lui permet tout de même de retrouver un poste au Spartak Moscou en 2019, où il est élu meilleur entraîneur du championnat russe en août et septembre 2020, alors que son équipe occupe la première place. Il quittera le club à la fin de la saison 2020-21, pour des raisons familiales.

Adepte d'un jeu de transitions, avec une défense très solide, il est aussi connu pour son caractère démonstratif. Lors d'un derby de la Ruhr face à Dortmund, il avait notamment pris le mégaphone et chanté au milieu des ultras de Schalke.