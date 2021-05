Ligue 2: Stéphane Moulin vers Caen?

Alors qu’il s’apprête à quitter le SCO d’Angers en fin de saison, Stéphane Moulin est fortement pressenti au Stade Malherbe de Caen, en Ligue 2, même si aucune annonce n’est faite pour le moment.

C'est un secret de Polichinelle que Stéphane Moulin et son staff ne veulent pas dévoiler. Annoncé à Caen depuis de nombreuses semaines, le coach angevin a encore répété hier dans L’Equipe que sa décision n'était pas prise. Dans son entourage également, on affirme que la seule certitude est le départ d'Angers après le dernier match contre Lille, dimanche soir, et que rien n'est encore acté pour une éventuelle arrivée dans un autre club.

Vers une officialisation après la saison de L1 ?

A Caen, après l'officialisation du maintien en Ligue 2, samedi, personne ne souhaitait non plus confirmer l'arrivée de Stéphane Moulin. On précisait toutefois que l'annonce aurait lieu en début de semaine prochaine, à l'issue du championnat de Ligue 1, et qu'il n'y aurait pas de surprise.

Après dix saisons passées à Angers, Stéphane Moulin est de toute façon en quête d’un nouveau défi. En 2011, à 43 ans, il avait déjà récupéré les rênes d’un club de Ligue 2. Avec lui, Angers était monté en Ligue 1 lors de la saison 2014-2015, la quatrième de Moulin dans le Pays de la Loire.

C’est au mois de mars de cette année que Stéphane Moulin avait rendu publique sa décision de terminer l’aventure avec Angers. A l’époque, déjà, le nom du coach angevin circulait alors du côté du SM Caen.