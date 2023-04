Ligue 1 : joueurs, staff... Monaco se prépare aux grands travaux de l’été

L’AS Monaco, qui pointe à la 4e place de la Ligue 1 à six journées de la fin, devrait vivre un été mouvementé avec des changements à tous les étages.

Si la fin de saison et une qualification en Ligue des champions (encore possible) peuvent conditionner le futur de certains joueurs, il n’en reste pas moins que le visage de l’équipe devrait changer. Le directeur sportif, Paul Mitchell, est appelé à quitter le Rocher même s’il travaille sur le mercato estival.

La fin de saison de l’ASM risque de ne pas être celle espérée alors que les Monégasques ont manqué le coche en s’inclinant contre Lens 3-0 samedi dernier. Il y a quelques jours pourtant le directeur sportif avait réuni tous les salariés dans l’auditorium du centre de performance de l’ASM à la Turbie. Du cuisiner à l’intendant en passant par les joueurs. Son discours sur l’union sacrée et les efforts à fournir dans ce sprint final n’a pas été entendu par tous à en croire le déplacement raté à Lens pourtant crucial pour la course à la Ligue des champions.

Monaco risque une fois encore de passer à côté de la C1 la saison prochaine. Des changements sont à prévoir dans l’effectif. Ça devrait bouger à tous les niveaux à commencer par le poste de gardien de but. Après deux années en prêt, Alexander Nubel va quitter la Principauté. La direction de l’ASM n’a pas pour idée de reconduire l’expérience et regarde attentivement le marché. En défense, des grosses écuries anglaise observent Vanderson. En cas de départ dans ce secteur, Manchester United est prêt à se positionner sur le Brésilien. Son pendant dans le couloir gauche Caio Henrique ne manque pas non plus de sollicitations. S’il a prolongé l’été dernier jusqu’en 2027, celui qui court après une première sélection avec l’Espagne ou le Brésil s’interroge sur son avenir. Il faudra cependant sortir le chéquier pour convaincre les dirigeants monégasques de le laisser filer.

Disasi-Fofana : vers un départ des Bleus ?

Toujours en défense Axel Disasi devrait quitter le Rocher. Son départ est quasiment acté et pourrait être la plus grosse vente du club l’été prochain. L’international français et vice-capitaine de Monaco arrive à la fin d’un cycle après trois saisons où il aura constamment progressé. Sa cote est également montée en flèche. Paris s’était positionné la saison passée mais avait reculé devant les exigences de Monaco qui réclamait autour de 50 millions d’euros. Un an plus tard, Paul Mitchell n’a pas revu ses prétentions à la baisse. Alors que Manchester City ou Chelsea observaient le joueur encore récemment, difficile de savoir où il va atterrir. Son profil plait aussi beaucoup en Allemagne où le Bayern le suit depuis plusieurs années. Derrière, Malang Sarr va lui retourner à Chelsea. Au milieu, Youssouf Fofana aura aussi un bon de sortie en cas de belle offre. Les prétendants ne manquent pas, en Angleterre ou en Allemagne notamment. Avec le championnat d’Europe des nations en fin de saison prochaine son choix sera important.

Embolo plaiî à l’étranger, Ben Yedder un avenir en pointillés

Principale satisfaction du dernier mercato estival, Breel Embolo réalise la meilleure saison de sa carrière sur le plan statistique. 14 buts et 4 passes décisives malgré des pépins physiques et un statut de titulaire par intermittence. Ses performances ne sont pas passées inaperçues outre-Manche où il a des touches. Wissam Ben Yedder aura lui 33 ans cet été et arrivera à un an de la fin de son contrat qui le lie avec l’ASM. Le capitaine monégasque, plus gros salaire du club et de loin, est toujours aussi performant devant le but mais si Monaco veut récupérer de l’argent avec un transfert, c’est cet été où jamais. D’autant qu’une prolongation de l’ancien toulousain n’est pas à l’ordre du jour.

Et sur le banc, du changement ?

Paul Mitchell, proche de Philippe Clement, va s'en aller a priori à l’automne après le mercato. Ils travaillent ensemble depuis plusieurs semaines pour trouver le nouveau Directeur Sportif qui doit être Thiago Scuro. Son arrivée est quasi entérinée et celui-ci souhaite développer la filière sud-américaine. Néanmoins, cela semble délicat pour le Brésilien d’écarter Philippe Clement qui a validé sa venue. L’implication de tous les instants de l'entraîneur belge dans la restructuration du club et la valorisation des jeunes est très appréciée, d'autant plus qu'il a perdu Aurélien Tchouaméni l'été dernier et Benoît Badiashile cet hiver. Cependant, les échecs européens laissent un goût très amer à la direction. Pour le moment, la tendance est à un maintien du coach belge. La fin de saison pourrait toutefois modifier la donne en cas de résultats décevants.

La fin de l’abondance

Un virage a été opéré ces derniers mois dans le projet monégasque. L’académie, à l’image de son “Groupe Elite” et le développement des jeunes talents est l’une des priorités de l’ASM. Il paraît bien loin le temps où le club proposait 650.000 euros bruts mensuels à Wissam Ben Yedder et 40 millions d’euros à Séville pour l’attirer. Désormais, les montants des transactions n’excèdent pas la quinzaine de millions d’euros à l’image du dernier mercato estival (Embolo, Minamino, Camara). Les cibles sont des joueurs plutôt jeunes, qui ont encore une marge de progression et donc peuvent permettre une plus-value dans le futur. Le club se serre d’ailleurs davantage la ceinture car il reste sous la surveillance de l’UEFA. À la fin de la saison dernière, le déficit du club s’élevait à 145 millions d’euros, avant le mercato estival. Ce qui explique un retour progressif à la politique de trading, bien moindre cependant qu’à l’époque Campos.