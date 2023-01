Mercato: le Bayern s'intéresse à Axel Disasi pour la saison prochaine

INFO RMC SPORT - Après le transfert de Benoit Badiashile à Chelsea ce jeudi, un autre défenseur de l'AS Monaco pourrait intéresser un grand d'Europe. Selon nos informations, Axel Disasi, néo-international français, est sur les tablettes du Bayern Munich pour un transfert cet été.

INFO RMC SPORT - Le Bayern Munich s’intéresse au défenseur de l’AS Monaco Axel Disasi (24 ans). Depuis plusieurs semaines les dirigeants bavarois prennent des renseignements sur le vice-champion du monde dans le cadre d’un transfert l’été prochain.

Un changement de cap en défense

En effet la défense du Bayern pourrait connaitre des évolutions la saison prochaine. Certains joueurs sont très courtisés comme Alphonso Davies et d’autres, à l’image de Matthijs de Ligt ont des envies d’ailleurs. Le directeur sportif Hasan Salihamidžić et son équipe veulent anticiper au mieux et ne pas subir les évènements.

C’est dans ce contexte que les premières approches ont eu lieu et les Bavarois apprécient particulièrement les joueurs français, ayant déjà dans leurs rangs Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Benjamin Pavard et Dayot Upamecano. De son côté l'AS Monaco vient de perdre Benoit Badiashile, parti à Chelsea pour 40 millions d’euros bonus compris, contrat de 6,5 ans + option d’un an.

Au moins 50 millions cet été

Le club du Rocher est réputé bon vendeur et ne cédera pas facilement un élément à qui il reste deux ans et demi de contrat. En fin de mercato, l’été dernier, le Paris Saint-Germain avait pris la température. L’ASM avait alors réclamé pas moins de 50 millions d’euros pour son vice-capitaine.

Entre-temps la Coupe du monde est passée par là et les performances de l’international français laissent penser que si son prix a évolué, il a été revu à la hausse. Le joueur se sent bien sur le Rocher où il a toute la confiance des dirigeants et de son staff. Il est aussi conscient que comme Aurélien Tchouaméni et Benoit Badiashile, il devra tôt ou tard aller voir ailleurs pour franchir un cap et jouer des matchs de très haut niveau plus régulièrement.

En Angleterre son profil athlétique plait énormément (1m90) tout comme sa qualité de relance. Comme l’indique le Daily Mail, Manchester United a aussi coché son nom. Il n’a pas échappé aux scouts qui le suivent qu’il peut dépanner à droite, son expérience au Qatar l’a démontré.