Ligue 1: le directeur technique de Monaco va rejoindre Chelsea

Directeur technique de l’AS Monaco, Laurence Stewart va quitter le club en cours de saison pour rejoindre Chelsea, d’après une information de The Athletic que confirme RMC Sport.

L’AS Monaco va connaître un départ dans les prochains mois : le directeur technique du club, Laurence Stewart, va rejoindre Chelsea, d’après une information de The Ahletic, confirmée par RMC Sport. Son arrivée, qui s'effectuera en cours de saison, est souhaitée par le nouveau propriétaire des Blues, Todd Boehly, qui veut profiter de son expérience pour mettre en place un système de clubs partenaires avec les Blues.

Le profil de Stewart colle parfaitement à cette ambition: s’il a pu apprécier la collaboration actuelle entre Monaco et Bruges, il a également été à la tête des scouts du groupe Red Bull par le passé. Avant cela, il avait notamment collaboré avec Hull City, la Fédération Anglaise, Manchester City, avant l’arrivée de Pep Guardiola, puis Everton. Il était ensuite arrivé à Monaco à l’été 2020, aux côtés de Paul Mitchell, avec qui il collaborait déjà dans le groupe Red Bull.

Un organigramme repensé

Initialement responsable "du recrutement et du développement sportif", il avait été promu directeur technique en 2021. Son rôle exact à Chelsea n’est pas encore connu, mais un accord a été trouvé entre le club londonien et Monaco. Son arrivée s’inscrit dans un contexte de restructuration aux Blues, consécutive au rachat de Boehly cet été, après le départ de Roman Abramovitch à cause de la guerre en Ukraine.

Ces dernières semaines, Chelsea a ainsi organisé l’arrivée prochain de Joe Shields, directeur du recrutement de Southampton, ainsi que de Christopher Vivell, qui a quitté au début du mois son poste de directeur technique à Leipzig. En juin, le club avait enregistré les départs de Marina Granovskaia, ancienne directrice générale et de son ancien gardien Petr Cech, reconverti en conseiller technique.