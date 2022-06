Premier League: Cech quitte à son tour Chelsea

Après le président Peter Buck et la directrice Marina Granovskaia, c'est l'ancien gardien de but international tchèque Petr Cech, directeur de la performance de Chelsea, dont le départ a été annoncé par le club londonien lundi.

Les têtes tombent les unes après les autres à Chelsea, depuis la prise de contrôle de Todd Boehly, nouveau président et copropriétaire du club londonien, à la tête d’un consortium. L’homme d’affaires américain, directeur sportif par intérim, a cette fois officialisé le départ à venir de Petr Cech, l’ancien gardien des Blues. Le Tchèque quittera son poste de conseiller technique et de performance à la fin du mois.

"Un énorme privilège"

Le message de remerciement de Todd Boehly, saluant "son engagement envers le club" semble indiquer que la décision a été prise par Petr Cech lui-même: "Petr est un membre important de la famille Chelsea. Nous comprenons sa décision de s'éloigner et le remercions pour ses contributions en tant que conseiller. Nous lui souhaitons le meilleur."

Petr Cech suit la même voie que l’ancien président Bruce Buck et la directrice générale Marina Granovskaia, des figures historiques du club sous le patronage du Russe Roman Abramovitch. Granovskaia restera toutefois à "la disposition du club pour le mercato". Nommé à ce poste de conseiller technique en 2019, Petr Cech a porté le maillot du club à 333 reprises en Premier League.

En onze années passées sous les couleurs de Chelsea, remportant 13 trophées, dont 4 titres en Premier League et une Ligue des champions. "Cela a été un énorme privilège d'exercer ce rôle à Chelsea au cours des trois dernières années. Le club ayant changé de propriétaire, je pense que le moment est venu pour moi de me retirer. Je suis heureux que le club soit maintenant dans une excellente position avec les nouveaux propriétaires, et je suis confiant dans son succès futur sur et en dehors du terrain", a témoigné Petr Cech dans un communiqué.