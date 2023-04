OM: Di Meco demande à Tudor de "mettre les tauliers sur le terrain" jusqu'à la fin de la saison

Eric Di Meco appelle Igor Tudor à ne plus toucher à son onze-type à l"heure du sprint final en Ligue 1. Selon notre consultantl'entraîneur de l'Olympique de Marseille ne peut pas s'offrir le luxe de faire tourner en raison d'un effectif trop limité.

Troisième de Ligue 1, l'OM a laissé Lens lui chiper la place de dauphin du PSG, ce week-end, après la 29e journée. Tenus en échec par Montpellier (1-1), les joueurs d'Igor Tudor ont laissé échapper de précieux points dans la course au titre et au podium. Un match que certains cadres de l'équipe marseillaise n'ont pas joué car laissés au repos ou pas aptes à 100%.

"Bien sûr que Tudor a des responsabilité parce qu'on l'a vu ces derniers temps faire des dingueries de composition d'équipe, a réagi Eric Di Meco ce lundi dans le Super Moscato Show sur RMC. Face à Montpellier, il a des mecs qui reviennent de sélection comme Chancel Mbemba, qui a fait deux matchs pleins dans les dix jours. Cengiz Under aussi donc il les a mis un peu au frais. Tudor a senti qu'il pouvait un peu se le permettre. Moi, je pense qu'il ne peut pas se le permettre."

>> OM-Montpellier (1-1)

Di Meco "un peu inquiet" pour l'OM

Face au MHSC, Eric Di Meco regrette de ne pas avoir vu ce qui a fait la force de l'OM cette saison. Selon lui, les Phocéens se sont montrés moins incisifs au pressing et ont parfois semblé éteints sur la pelouse du Vélodrome.

"Pour le sprint, il faut qu'il y ait tout le monde sur le terrain. C'est à dire que les tauliers, il faut qu'ils soient sur le terrain. Quitte à les sortir à la 60e minute s'ils ont fait le job. Le problème, c'est qu'au stade Vélodrome, tu ne fais jamais le job. [...] J'avoue que je sors du match de vendredi un peu inquiet parce que ce qui faisait un peu la force de l'OM depuis le début de la saison, ce jeu un peu insouciant et à risque où tu concédais des occasions mais tu t'en crééais beaucoup, je ne l'ai pas vu (contre Montpellier). J'espère que les mecs ne vont pas commencer à fouetter dans le sprint final parce que Lens et Monaco reviennent. Là tu ne regardes plus le haut du tableau mais les poursuivants."

"Tudor n'a jamais entraîné à ce niveau"

Arrivé à l'OM après un passage remarqué sur le banc du Hellas Vérone, Igor Tudor n'a jamais vraiment lutté pour le titre en Serie A. Face à une situation qu'il ne connaît pas, il pourrait commettre quelques erreurs dans le sprint final en Ligue 1, selon Eric Di Meco.

"Ne jamais oublier que Tudor, c'est un entraîneur qui n'a jamais entraîné à ce niveau-là. C'est à dire dans une équipe avec une telle pression et des échances importantes, rappelle l'ancien défenseur de l'OM. Ce n'est pas à Vérone qu'il avait cette pression. A la Juve, il était adjoint. Ce n'est pas pareil. Lui aussi, dans ce sprint final où cela se resserre, peut-être qu'il fait des erreurs. C'est ce que l'on appelle l'expérience ou l'apprentissage".