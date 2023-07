Ligue 1: sous la pression des ultras, Nice renonce à faire venir Yannick Cahuzac dans le staff

Annoncé dans le staff de Francesco Farioli à l'OGC Nice, Yannick Cahuzac ne rejoindre finalement pas le Gym comme rapporté par L'Equipe. L'ancien joueur paie son passé au SC Bastia et surtout le message qu'il avait relayé en 2014 contre les Aiglons.

Entre 2005 et 2017, Yannick Cahuzac a porté à 330 reprises les couleurs du SC Bastia. Comme le rapporte L'Equipe, c'est ce passé qui empêche l'homme de 38 ans de rejoindre le staff de l'OGC Nice. Les Ultras du Gym ont mis leur veto pour l'arrivée de l'ancien capitaine corse au sein du staff de Francesco Farioli.

Les supporters niçois n'ont pas oublié les débordements survenus lors d'une rencontre face à Bastia en octobre 2014. A l'Allianz Riviera, une bagarre avait éclaté sur la pelouse et le terrain avait été ensuite envahi. Près de neuf ans plus tard, le groupe des Ultras Populaire Sud s'était donc dit "scandalisé" et "opposé" à l’arrivée de Cahuzac dans un communiqué.

Cahuzac a quitté son poste à Lens début juillet

"Il n'a rien à faire au sein de l'OGC Nice", avaient notamment écrit les Ultras, faisant ainsi référence aux incidents survenus en 2014. S'il était bien au club lors de cette fameuse rencontre, Yannick Cahuzac n'avait pas joué en raison d'une suspension. Mais il avait relayé un tweet sans équivoque de Jacques Faty, également passé par le SCB: "Nice-Bastia. Derby pour l'honneur. Le Lion doit vaincre. Crevez-les".

Directeur sportif de l'OGC Nice, Florent Ghisolfi a connu Yannick Cahuzac au centre de formation du SC Bastia. L'ancien milieu défensif, 109 matchs au Sporting entre 2005 et 2010, s'était lié d'amitié à cette époque avec Cahuzac et il lui avait proposé de rejoindre le RC Lens en 2019.

A l'issue de sa retraite sportive l'été dernier, Yannick Cahuzac avait rejoint le staff de Franck Haise pour y devenir son adjoint. Début juillet, il quittait son poste, avec l'accord du RCL, pour "d'impérieuses raisons personnelles". Il avait été annoncé ensuite en tant qu'entraîneur-adjoint de Farioli.