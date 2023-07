Mercato: Nice obtient le renfort de Sanson, prêté par Aston Villa

L'OGC Nice a officialisé ce lundi la signature de Morgan Sanson pour la saison 2023-2024. Le milieu de terrain français est prêté aux Aiglons par le club anglais d'Aston Villa.

Après six bons mois à Strasbourg, Morgan Sanson va rester en Ligue 1 pour la saison 2023-2024. Mais en changeant de maillot. Le milieu de terrain de 28 ans a officiellement rejoint l'OGC Nice, ce lundi, via un prêt d'Aston Villa. Titulaire avec le Racing depuis janvier dernier, l'ancien de l'OM et Montpellier s'est totalement relancé après une expérience compliquée en Premier League. N'entrant pas dans les plans d'Unai Emery chez les Villans, Morgan Sanson a choisi de rebondir chez les Aiglons.

"Morgan est un joueur mature, qui connait parfaitement la L1. Il arrive sous la forme d’un prêt avec option d’achat mais nous souhaitons qu’il s’inscrive avec nous dans la durée, s'est félicité Florent Ghisolfi, le directeur sportif du Gym, dans un communiqué publié sur le site du club azuréen. C’est un garçon ambitieux qui va apporter son expérience et son talent à l’équipe. Morgan a des qualités physiques qui lui permettent d’avoir une grosse activité. Il va pouvoir mettre au service de l’équipe toute sa qualité technique et son intelligence de jeu."

Sanson impatient de découvrir le public niçois

Ancien espoir de Ligue 1 à Montpellier puis à l'OM, Morgan Sanson va tenter de confirmer les promesses aperçues lors sa moitié de saison à Strasbourg. Après avoir enregistré les départs de Kasper Dolberg (Anderlecht), Jean N'Guessan (Metz) et avoir choisi de ne pas prolonger Aaron Ramsey et Ross Barkley, Nice boucle sa première vraie recrue du mercato estival. Un pari à moindre coût qui pourrait constituer un joli coup de la part de Florent Ghisolfi et de la direction du Gym. De retour dans le sud de la France, Morgan Sanson n'a pas caché son impatience à l'idée de jouer devant le public de l'Allianz Riviera.

"Je connais Nice et l’ambiance qu’il y a à l’Allianz Riviera. J’attends impatiemment de tout découvrir avec le maillot rouge et noir. Je me sens bien, frais, a estimé la nouvelle recrue azuréenne. Je sais que le club est ambitieux, je le suis aussi. J’ai hâte de me mettre au travail et j’espère que nous réaliserons de grandes choses ensemble."

Nice heureux d'avoir récupérer un "gros travailleur" et "un grand compétitieur"

Après avoir voulu rivaliser avec le PSG pour le titre en Ligue 1, l'OGC Nice version Ineos a revu ses ambitions à la baisse. Désormais, le club présidé par Jean-Pierre Rivère espère se mêler à la lutte pour l'Europe. L'expérience de Morgan Sanson et ses 25 matchs continentaux en carrière pourrait constituer un plus.

"Il a la tête sur les épaules, c’est un gros travailleur, humble, et en même temps, c’est un grand compétiteur, s'est aussi réjoui Jean-Pierre Rivère au moment d'annoncer cette arrivée. Au-delà de ses qualités de footballeur, que nous connaissons bien, nous avons été séduits par son état d’esprit et sa personnalité, qui collent parfaitement à l’OGC Nice."