Ligue 1: Thuram, Todibo, Bulka… tous les enjeux du mercato de l’OGC Nice

Au moment de débuter l'intersaison, les dossiers sur la table des dirigeants niçois sont nombreux. Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo, les deux plus grandes valeurs marchandes du Gym, détiennent en quelque sorte les clés du mercato estival azuréen.

À quoi va ressembler l’été des Aiglons ? Les contours du mercato estival vont dépendre du système privilégié par l'entraîneur aux commandes de l’équipe à la reprise, un dossier prioritaire pour Florent Ghisolfi mais qui n’est pas encore réglé. De ce fait, le directeur sportif niçois a listé plusieurs profils de joueurs. Les noms clinquants et autres joueurs en bout de course ne sont pas sa priorité.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

Du mouvement dans la hiérarchie des gardiens semble inévitable. Acheté au PSG après un prêt concluant, Marcin Bulka ne se contentera pas d’un rôle de doublure de Kasper Schmeichel une saison de plus. Le portier Danois, à qui il reste deux ans de contrat, ne sera lui pas retenu s’il trouve une porte de sortie.

Personne ne donne de réelle satisfaction au poste de latéral gauche depuis le Brésilien Dalbert. Bard est bien trop seul et ses performances en demi-teinte ne suffisent pas pour jouer le haut du tableau. À droite, le trio Lotomba-Atal-Mendy pourrait lui être reconduit.

Brahimi invité à se trouver un nouveau challenge, Pepe de retour à Arsenal

Un cran plus haut, il existe un besoin d’un ailier droit et gauche, ce qui permettra à Laborde de retrouver le front de l’attaque où Moffi est arrivé l’hiver dernier. Prêté par Arsenal, Nicolas Pépé retourne à Londres et laisse une place vacante dans le vestiaire. Bilal Brahimi est lui invité à se trouver un nouveau challenge pour faire de la place à Badredine Bouanani, une des satisfactions de cette fin de saison.

Arrivé quelques jours après la fin du mercato, en septembre dernier, Ross Barkley n'a pas convaincu. Libéré de son contrat par Chelsea pour s'engager une saison avec l'OGC Nice, l'international anglais (33 sélections) ne prolongera pas son séjour sur la Côte d’Azur. Son salaire, aux alentours de 200 000 euros brut mensuel, n’est pas jugé en adéquation avec ses performances.

Thuram et Todibo vers un départ ?

Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo, les deux plus grandes valeurs marchandes de l’OGC Nice détiennent en quelque sorte les clés du mercato estival niçois. Leurs départs pourraient rapporter environ 90 millions d’euros. Florent Ghisolfi n’hésite pas à dire que sa volonté est de garder les deux internationaux tricolores. Khephren Thuram et Jean-Clair Todibo ont en revanche conscience que les opportunités cet été sur le marché sont à saisir et que c’est le bon moment pour tenter, ou retenter pour l’ancien barcelonais, sa chance à l’étranger. Leurs départs devront être compensés.

Parmi les joueurs prêtés, (Robson Bambu, Ange Ahossou, Justin Smith, Jean N’Guessan, Rares Ilie, Alexis Claude-Maurice, Evann Guessand et Kasper Dolberg) seul “ACM” peut se voir attribuer une seconde chance à Nice. Les autres ne seront pas conservés si une porte de sortie leur est trouvée. Le FC Nantes maintenu, l’option d’achat obligatoire d’Andy Delort a été levée (4 millions).