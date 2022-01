Lille: Ben Arfa, Botman… La mise au point de Létang sur le mercato du LOSC

En marge de la présentation d’Edon Zhegrova ce samedi à Lille, le président du Losc Olivier Létang a fait le point sur les dossiers chauds du mercato d'hiver. Et en particulier sur la possible arrivée d'Hatem Ben Arfa.

Ça bouge à Lille. Alors que le Losc s’apprête à se déplacer sur la pelouse du Stade Vélodrome pour y défier l’Olympique de Marseille dimanche soir en clôture de la 21eme journée de Ligue 1, le club lillois s’active en coulisses sur le marché des transferts. Parti à la Fiorentina, Jonathan Ikoné a déjà été remplacé. Agé de 22 ans, l’international kosovar Edon Zhegrova a signé vendredi un contrat de quatre ans et demi. Mais l’ailier arrivé en provenance du FC Bâle pourrait ne pas être le seul renfort pour Jocelyn Gourvennec.

Hatem Ben Arfa, sans club et libre depuis la fin de son contrat aux Girondins de Bordeaux en juin dernier, pourrait lui aussi rejoindre les champions de France. Après qu'un accord de principe a été annoncé vendredi, la piste a été confirmée ce samedi par Olivier Létang. Mais un accord est conditionné par le départ de Yusuf Yazici. L’international turc est en négociations avec le CSKA Moscou.

Létang confirme l'intérêt de Lille pour Ben Arfa mais...

"Il y a toujours des discussions avec Moscou mais on n’a toujours pas d’accord au moment où on se parle, a déclaré le président du Losc en conférence de presse. Et effectivement, dans l’hypothèse d’un départ de Yusuf, on a choisi de le remplacer. Ben Arfa est un joueur libre, il a des qualités. Il fait parties des potentiels joueurs intéressants pour nous. La première étape qui est un accord avec le club de Moscou pour le départ de Yusuf n’a pas été franchie donc je ne peux pas vous en dire plus. Tant que les choses ne sont pas finalisées, tout peut se passer."

"Botman restera avec nous jusqu’à la fin de la saison"

Autre dossier bouillant, celui du défenseur central Sven Botman. Le solide Néerlandais est courtisé par l’AC Milan et plusieurs clubs de Premier League. Comme annoncé par RMC Sport, Newcastle a déjà fait plusieurs offres à la direction lilloise dont la dernière avoisine 35 millions d’euros. Mais pour le patron des Dogues, un départ de Botman n’est pas envisageable au mercato d’hiver : "Nous avons déjà été sollicités l’été dernier pour Sven. Nous avions été clairs pour dire que nous avions besoin de Sven cette saison. On avait un parcours en Champions League, on a réussi à terminer premier de notre poule. On a des objectifs élevés pour cette fin de saison donc Sven restera avec nous jusqu’à la fin de la saison pour nous aider à atteindre ces objectifs."