Mercato: le Newcastle saoudien officialise sa première recrue... avant d'autres renforts

Les Magpies ont enregistré ce vendredi l'arrivée du latéral droit Kieran Trippier. L'international anglais lance le mercato hivernal du nouveau riche de la Premier League, racheté début octobre par un fonds d'investissement saoudien.

Une première recrue, sans doute pas la plus clinquante, pour lancer le mercato hivernal des Magpies, en attendant d'autres arrivées d'ici au 31 janvier. Ce vendredi, Newcastle a officialisé la signature du latéral droit Kieran Trippier en provenance de l'Atlético de Madrid, comme annoncé depuis plusieurs jours. Si le montant n'est pas précisé, celui-ci tournerait autour de 15 millions d'euros.

L'international anglais (34 sélections) a paraphé un contrat de deux ans et demi, jusqu'en juin 2024, avec le club du nord-est de l'Angleterre. Il rejoint ainsi son ancien coach Eddie Howe, qui l'avait sous ses ordres lors de son passage à Burnley en 2011, et devient le premier à s'engager officiellement avec les Magpies sous l'ère saoudienne.

Dieng, Aubameyang, Digne... Newcastle prêt à vider la tirelire pour se maintenir

Racheté en octobre dernier à 80% par le fonds d'investissement public saoudien pour 350 millions d'euros, Newcastle pénétrait - avec fracas - dans l'écosystème des nouveaux riches de Premier League. L'arrivée des nouveaux actionnaires avait engendré quelques scènes de liesse parmi les supporters, heureux d'être soutenus par une puissance financière considérable après plusieurs années de déclin sportif et de difficultés économiques.

Si les difficultés économiques sont, a priori, écartées, l'enjeu est désormais de redresser la barre sur le terrain. Cette arrivée de Trippier, plus expérimenté que Manquillo ou Krafth à son poste, doit en appeler d'autres afin de sortir les Magpies de la zone rouge en championnat, eux qui occupent la 19e place. Il se dit que le cas du Sénégalais de l'OM Bamba Dieng est suivi pour venir densifier leur ligne d'attaque. Démis de son rôle de capitaine et écarté des dernières rencontres avec les Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang apparaît également comme un candidat possible pour la direction de Newcastle.

Mais il n'y a pas que devant que les Toons songent à se renforcer. À en croire les médias anglais, Eddie Howe souhaiterait faire venir deux défenseurs centraux, un latéral gauche et un milieu de terrain. Lucas Digne (Everton) est surveillé de près mais la concurrence s'annonce rude. Sven Botman (Lille) a été approché mais le LOSC n'entend pas forcément vendre son joueur cet hiver, à moins d'une offre impossible à refuser. Samuel Umtiti (Barça) ou Diego Carlos (Séville) figurent aussi parmi les prétendants tandis qu'au milieu, Seko Fofana (Lens) et Boubacar Kamara (OM), en fin de contrat cet été, sont très observés. Autant de noms qui fleurent bon la Ligue 1. Et qui pourraient, si des négociations venaient à aboutir, renflouer les caisses de pas mal de clubs français.