Lille: le Losc officialise la nomination de Paulo Fonseca

Le Losc a officialisé ce mercredi la nomination, pour deux ans, de Paulo Fonseca à la tête des Dogues. L'ancien entraîneur de la Roma succède à Jocelyn Gourvennec après une saison décevante marquée par la 10e place du club nordiste en Ligue 1.

C’était annoncé par RMC Sport, c’est désormais officiel. Paulo Fonseca est le nouvel entraîneur du Losc. Le champion de France 2021 a officialisé la nomination du Portugais ce mercredi pour un contrat de 2 ans. Le technicien âgé de 49 ans, né au Mozambique, a notamment dirigé l’AS Roma (2019-2021), le Shakhtar Donetsk (2016-2019), Braga (2015-2016) et le FC Porto (2013-2014).

"Un grand honneur"

Paulo Fonseca succède à Jocelyn Gourvennec, écarté au terme d'une saison décevante pour les Dogues. Si les champions de France 2021 étaient parvenus à atteindre les 8es de finale en Ligue des champions, avec une élimination face à Chelsea, ceux-ci avaient vite abandonné leur trone en France avec une Ligue 1 achevée à la 10e place. "C’est avec une grande satisfaction que nous annonçons aujourd’hui l’arrivée de Paulo Fonseca au LOSC. Son expérience du haut niveau européen, sa philosophie de jeu et son sens du management nous font aborder avec beaucoup d’enthousiasme et d’ambition cette nouvelle collaboration et la prochaine saison", a commenté Olivier Létang, le président du Losc, après cette annonce.

"Devenir le nouvel entraîneur du LOSC est une fierté et un grand honneur pour moi, a lui réagi le Portugais. J’ai conscience que d’avoir été choisi pour intégrer ce grand club français, à l’histoire riche et au palmarès impressionnant, me confère aussi une grande responsabilité."