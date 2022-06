Mercato: Fonseca à Lille pour signer son contrat, présentation imminente

Selon nos informations, l'ancien entraîneur de l'AS Roma, Paulo Fonseca est à Lille pour signer son contrat. Il va s'engager deux ans et sera présenté ce mardi ou mercredi.

Successeur annoncé de Jocelyn Gourvennec après son départ il y a deux semaines, Paulo Fonseca s'engagera bien avec le LOSC. Selon nos informations, l'entraîneur portugais est à Lille pour signer son contrat et s'engagera pour deux ans avec les Dogues. Il sera présenté ce mardi ou mercredi.

Première expérience française pour Fonseca

Comme annoncé par RMC Sport, des premiers contacts avaient été établis au début du mois de juin entre le club nordiste et le coach portugais. L'homme de 49 ans connaîtra donc sa première expérience en France, étant déjà passé par de nombreux clubs portugais comme Porto, Paços de Ferreira et le Sporting Braga. Il a également connu sa première expérience européenne au Shakhtar Donetsk (2016-2019), avant de rallier l'AS Roma pour deux saisons qui ne se sont pas bien terminées.

Avant d'arriver sur le banc du LOSC en remplacement de Jocelyn Gourvennec, Paulo Fonseca avait déjà été visé par deux équipes françaises, Monaco et Lyon. Le coach portugais bénéficie également d’une belle cote en Angleterre, puisqu’il aurait pu rejoindre Tottenham et Newcastle en 2021. Le fruit de bons résultats mais aussi d’une philosophie dans l’ère du temps.

"J'aime les équipes qui sont courageuses avec le ballon"

Fonseca définit lui-même ses intentions de jeu, qui sont "d'avoir le ballon, de prendre l'initiative et être une équipe offensive". "J'aime les équipes qui sont courageuses avec le ballon, ajoute-t-il dans son entretien à The Athletic. J'ai compris l'importance des transitions. Je me rends compte à quel point il est important de récupérer le ballon et d'attaquer vite car toutes les équipes ici sont bien préparées défensivement. Trouver de l'espace est difficile ici. Si vous n'attaquez pas rapidement, ils s'organisent très rapidement et vous n'avez pas de transition."

S’il joue habituellement en 4-4-2 ou 4-2-3-1 pour compter sur un double pivot, Fonseca a terminé avec une défense à trois à Rome, notamment en réponse aux adversaires de Serie A, souvent à cinq pour attaquer la ligne défensive, et donc pour "moins souffrir", comme il le détaille dans l'émission The Coaches' Voice. "Les équipes en Italie pressent plus haut, donc nous devions trouver plus de solutions pour commencer à construire à un pressing haut", poursuit-il.