Ligue 1: Lille se sépare officiellement de Gourvennec

Comme attendu depuis plusieurs jours, Jocelyn Gourvennec n'est plus l'entraîneur du Losc. Son départ a été officialisé ce jeudi. Il devrait être remplacé par Paulo Fonseca.

Il n’aura même pas tenu un an. Choisi en juillet dernier pour assurer la succession de Christophe Galtier, parti du côté de l’OGC Nice après avoir guidé Lille vers le titre de champion de France, Jocelyn Gourvennec (50 ans) a été remercié ce jeudi.

"Le LOSC et son entraîneur ont acté ce jour la résiliation du contrat qui les liait. Le LOSC et toutes les composantes du club tiennent à remercier très sincèrement Jocelyn Gourvennec pour sa collaboration, son engagement et son professionnalisme tout au long de cette saison 2021-2022, marquée notamment par la conquête du Trophée des Champions et un huitième de finale de Ligue des champions historiques. Le LOSC transmet à Jocelyn Gourvennec ses meilleurs vœux de réussite dans ses futurs projets professionnels", indique le club nordiste dans un communiqué.

Paulo Fonseca devrait le remplacer

Alors qu’il était sous contrat jusqu’en 2023, Gourvennec fait les frais de la saison décevante des Dogues en Ligue 1. Pas aidés par les départs de certains joueurs (Mike Maignan, Boubakary Soumaré) et la méforme d’autres éléments restés au club (Burak Yilmaz, Jonathan David en deuxième partie de saison), les coéquipiers de Benjamin André n'ont terminé qu'à la dixième place du classement, très loin de leurs ambitions européennes. Ces derniers mois, Gourvennec s’était mis à dos le public, frustré par le niveau de jeu proposé par son équipe et son irrégularité.

Sa saison a aussi été marquée par une vive altercation avec Hatem Ben Arfa, qui avait eu des mots très durs envers lui après un nul à Bordeaux (0-0) début avril. Au moment de faire les comptes en fin de saison, l’ancien milieu du FC Nantes se voulait pourtant positif : "On a rempli deux objectifs sur trois: on a gagné un trophée (le Trophée des champions) et fait un parcours plus qu’honorable, énorme même, en Ligue des champions puisqu’on tombe contre le champion d’Europe et du monde (Chelsea) après deux très gros matchs en huitièmes. Il nous manque le dernier quart du championnat et on n’est pas dans l’objectif comptable pour être européen."

Pour le remplacer, la direction lilloise menée par Olivier Létang pense en particulier au Portugais Paulo Fonseca (49 ans). Comme annoncé par RMC Sport, les discussions sont très avancées avec l’ancien coach de la Roma.