Ligue Europa Conférence: le LOSC est fixé pour son barrage, avec un tirage abordable

L'UEFA a procédé ce lundi au tirage au sort des barrages de la Ligue Europa Conférence. Seul club français en lice, le LOSC jouera face au vainqueur de la confrontation entre B36 Tórshavn (Iles Féroé) et HNK Rijeka (Croatie).

Seul représentant français en Ligue Europa Conférence, le LOSC doit passer par les barrages pour rejoindre la phase de groupes. Ce lundi, l'UEFA a effectué le tirage au sort pour ce tour et les Dogues joueront le 24 et le 31 août contre le vainqueur de la rencontre entre B36 Tórshavn (Iles Féroé) et HNK Rijeka (Croatie).

Le match aller entre un déplacement à Nice et la réception de Nantes

Les deux clubs se défieront ce jeudi et le 17 août dans un troisième tour de qualification pour accéder à ce barrage contre le LOSC. L'équipe de Paulo Fonseca reprendra la compétition de son côté le 11 août (21h) avec un déplacement à Nice, comptant pour la première journée de Ligue 1.

Ensuite, la semaine sera déjà chargée pour Lille avec donc un match européen le jeudi puis la réception de Nantes le dimanche 20 août. Après le match retour en Ligue Europa Conférence, le LOSC se déplacera à Lorient le 27 août. Cinquième de la dernière saison de Ligue 1, Lille sera le seul club français engagé dans cette compétition européenne. Rennes et Toulouse pourraient néanmoins être reversés en Ligue Europa Conférence en cours de route.

Lancée en 2021-2022, la Ligue Europa Conférence vit sa troisième saison. L'AS Roma avait ouvert le palmarès de la compétition et West Ham a battu la Fiorentina lors de la dernière finale. Le prochain trophée sera décerné le 29 mai prochain, à Athènes, dans le stade de l'AEK.