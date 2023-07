Liverpool: Henderson annonce son départ après 12 années au club, pour signer en Arabie saoudite

Dans une longue vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Jordan Henderson, capitaine de Liverpool, a annoncé ce mercredi son départ du club. Le milieu de terrain emblématique va rejoindre Al-Ettifaq en Arabie saoudite, avec qui il est déjà à l'entraînement.

Capitaine emblématique de Liverpool, Jordan Henderson a fait ses adieux aux fans de Liverpool dans un message émouvant posté ce mercredi sur les réseaux sociaux avant son transfert à Al Ettifaq, club de Pro League saoudienne.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Un transfert à 14 millions d'euros

L'international anglais va s'engager avec le club saoudien dans le cadre d'un transfert estimé à près de 14 millions d'euros et ainsi rejoindre son ancien coéquipier Steven Gerrard, devenu entraîneur d'Al Ettifaq cet été. Son salaire est estimé à 829 000 euros par semaine. Liverpool n'a pas encore confirmé le transfert, mais le joueur de 33 ans a annoncé son départ et remercié les fans pour leur soutien pendant ses 12 années au club.

"Le fait d'avoir été nommé capitaine du Liverpool Football Club a été l'un des plus grands honneurs de ma vie, s'est-il ému dans une vidéo où on le voit déambulé dans Anfield. Mais les plus grands honneurs à Liverpool n'ont pas été personnels, ils ont été collectifs, en commençant à Madrid avec le numéro 6, la nuit parfaite, probablement ma nuit préférée."

Un problème éthique

"Ce que je veux dire avant tout, c'est simplement merci. Merci de m'avoir permis de faire partie de votre club. Merci pour votre soutien dans les bons et les mauvais moments. Merci pour tous les sacrifices que vous avez faits et que vous continuez à faire pour nous dans le monde entier. Sachez que je serai toujours rouge, jusqu'au jour de ma mort. Merci pour tout. You'll never walk alone."

Arrivé en 2011 à Liverpool, Jordan Henderson a tout connu au club, avec notamment un sacre en Ligue des champions en 2019 et en Premier League en 2020. Après le départ de Steven Gerrard en 2015, l'ancien joueur de Sunderland avait repris le brassard de capitaine.

Très engagé dans les causes LGBTQI+, Jordan Henderson rejoint donc un pays où l'homosexualité est illégale. A Al Ettifaq, celui qui a gagné huit trophées avec Liverpool partagerait le vestiaire notamment avec le défenseur congolais Marcel Tisserand et l'attaquant tunisien Naïm Sliti, deux anciens du championnat de France.