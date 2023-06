Mercato: Steven Gerrard débarque en Arabie saoudite

Huit mois après son départ d’Aston Villa, Steven Gerrard va retrouver un costume d’entraîneur. Le manager anglais de 43 ans s’apprête à s’engager avec Al Ettifaq, en Arabie saoudite.

L’Arabie saoudite s’est lancée dans une opération de séduction massive ces derniers mois. Dans son viseur: les stars du ballon rond. Après avoir attiré Cristiano Ronaldo (Al Nassr) et Karim Benzema (Al Ittihad), six Ballons d’or à eux deux, le plus grand pays du Moyen-Orient entend aussi recruter de grands noms sur ses bancs. Steven Gerrard devrait être le premier d’entre eux.

Sans poste depuis son départ d’Aston Villa en octobre dernier, le coach anglais de 43 ans va s’engager avec Al Ettifaq. Il serait même déjà arrivé dans le golfe Persique. Basé dans la ville de Dammam, à l’est du pays, le club a terminé 7e du dernier championnat, à 35 points du champion Al Ittihad.

Tisserand et Sliti dans l’effectif

Fondé en 1944 et doté d’un stade de 35.000 places, Ettifaq dispose actuellement d’un effectif de 26,8 ans de moyenne d’âge, dont font partie le défenseur congolais Marcel Tisserand, passé par Monaco, Lens et Toulouse, ou l’attaquant tunisien Naïm Sliti, qui a joué à Lille et Dijon.

Après sa brillante carrière de joueur, Steven Gerrard (114 sélections et 21 buts avec les Three Lions) a commencé par entraîner des équipes de jeunes à Liverpool, avant de prendre les rênes des Glasgow Rangers (juin 2018-novembre 2021) et d’Aston Villa (novembre 2021-octobre 2022). Avec des résultats plus ou moins convaincants.