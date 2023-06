Manchester City: Gündogan raconte comment il a annoncé son départ à Guardiola

Après l’officialisation de son départ de Manchester City pour rejoindre le FC Barcelone lundi, Ilkay Gündogan (32 ans) a raconté comment il avait annoncé avec difficulté la nouvelle à Pep Guardiola.

Il était la première recrue de Pep Guardiola après son arrivée à Manchester City en 2016. Sept ans plus tard, Ilkay Gündogan (32 ans) a quitté le club anglais, lundi, pour s’engager en faveur du FC Barcelone. Le milieu de terrain allemand explique avoir eu beaucoup de peine à annoncer la nouvelle à son manager, à qui il voue un profond respect.

"Pep espérait que nous partirions ensemble"

"L'un des appels les plus difficiles que j'ai eu à passer a été pour Pep, lui disant que j'allais partir, a déclaré Gündogan dans des propos rapportés par le Daily Mail. Tout ce que je pouvais faire, c’était dire merci. Pas seulement pour cette saison, ou pour tous les trophées, mais pour m'avoir amené ici en premier lieu. Je n'oublierai jamais quand je me suis blessé au genou à la fin de la saison avec Dortmund (en 2016, ndlr) et que j'ai dû me faire opérer, j'avais tellement peur que City se retire de l'accord pour moi. Mais Pep m'a appelé au téléphone et m'a dit qu'ils attendraient peu importe le temps que cela prendrait."

"Je pense que Pep espérait peut-être que nous viendrions à City ensemble et que nous partirions ensemble, mais je sais qu'il comprend ma décision, poursuit-il. Je suis sûr que cela aide que j'aille dans son club d'enfance."

Manchester City souhaitait prolonger le contrat d’Ilkay Gündogan qui a préféré rejoindre le Barça avec un bail plus longue durée, pouvant s’étendre jusqu’en 2026. Homme-clé de l’entrejeu des Citizens, l’international allemand (67 sélections, 18 buts) a remporté 14 titres avec le club anglais, dont le triplé cette saison avec notamment la première Ligue des champions de l’histoire du club.