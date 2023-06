Mercato: Gündogan exclut un retour à Dortmund

Le milieu de terrain allemand et capitaine de Manchester City, Ilkay Gündogan, où il est en fin de contrat, a fait savoir que des discussions étaient en cours, sans préciser lesquelles. Le Barça est favori pour l'accueillir cet été.

Ilkay Gündogan temporise concernant son avenir. En conférence de presse avec la sélection allemande ce lundi, le milieu de terrain allemand a déclaré qu'il n'y avait toujours rien de "sûr à 100 %" s’agissant de sa décision. "Il n'y a pas encore de décision. Il y a des discussions en coulisses, mais rien de concret ou de sûr à 100 %", a-t-il pris soin de préciser.

Le vainqueur de la Ligue des champions avec Manchester City a en revanche exclu un retour en Bundesliga dans son ancien club, le Borussia Dortmund. "Il y a eu des discussions entre Dortmund et mon agent, je n'ai pas été surpris par la rumeur, mais je n'envisage pas un retour en Bundesliga pour l'instant", a-t-il déclaré.

Guardiola: "Je suis conscient de l'intérêt du Barça pour Gündo"

Le contrat de Gündogan avec les Citizens expire cet été, mais une prolongation est encore possible, même si le FC Barcelone demeure optimiste dans cette affaire. Le club catalan et le capitaine de Manchester City sont tombés d’accord au printemps sur les contours d’un éventuel futur contrat en Espagne. "Sur le plan sportif, je n'ai pas beaucoup de bons souvenirs de Barcelone, a plaisanté Gündogan en conférence de presse. Chaque fois que j'y suis allé, j'ai été à l'hôpital et j'ai subi une opération."

Pep Guardiola, son entraîneur à Manchester City, a reconnu dans la journée être au courant des négociations avec Barcelone. "Je suis conscient de l'intérêt de Barcelone pour Gündo, mais nous souhaitons également le garder au club ! J'espère qu'il restera avec nous. Je sais que Xavi l'a appelé à plusieurs reprises. Nous voulons qu'il continue, mais s’il décide finalement de rejoindre le Barça, je lui dirai qu'il y prendra beaucoup de plaisir. Si le Barça réussit à le recruter, il obtiendra un grand joueur, un joueur fantastique."