Manchester United: le Qatar, Ratcliffe… la vente entre dans un moment décisif

Le processus de vente de Manchester United va entrer dans un moment décisif puisque les candidats ont jusqu’à mercredi 22h pour transmettre leur nouvelle offre.

Avant ce mercredi 22h (heure de Paris), les candidats à l'achat de Manchester United doivent soumettre leurs nouvelles offres (la deuxième) pour poursuivre la course et racheter l'un des clubs les plus puissants de PL.

Deux cas de figure après mercredi soir

Après cette date, soit une phase de concurrence s'ouvre entre les différents acheteurs potentiels si les vendeurs et la banque en charge de cette vente considèrent que les offres peuvent encore être améliorées. Soit une offre est préférée à une autre et là un temps de négociation exclusive s'ouvre avec l'une des parties.

Pour rappel, le Qatar veut le club entier ou rien. En face, l'offre de Ratcliffe est plus ouverte à la négociation. Les six membres de la fratrie Glazer, co-propriétaires du club, espèrent 6,5 milliards d’euros, mais les candidats déclarés au rachat du club ne le valorisent pour l’instant qu’à 5,1 milliards d’euros. Dans une interview au Wall Street Journal, Sir Jim Ratcliffe, fondateur et président d’Ineos, a prévenu qu’il n’était pas prêt à tout pour s’offrir le club dont il est fan.

"Comment décide-t-on du prix d'un tableau?, a-t-il lancé Comment décide-t-on du prix d'une maison? Cela n'a rien à voir avec le coût de la construction ou de la peinture. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est payer des prix stupides pour des choses que l'on regrette par la suite." Selon Sky Sports, cinq offres pourraient être formulées avant la date-limite mercredi, sans dévoiler l’identité des autres potentiels candidats.