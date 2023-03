Premier League: la masse salariale des clubs révélée, Chelsea et Manchester United tout en haut

Ce samedi, le Mirror a publié le montant des masses salariales des 20 clubs de Premier League. En tête, Chelsea devance Manchester United et Manchester City. Le leader Arsenal, lui, n'est qu'à la sixième place.

Auteur d'un mercato hivernal record avec pas moins de 370 millions d'euros dépensés, le Chelsea de Todd Boehly figure logiquement en tête des clubs possédant la plus grosse masse salariale du Royaume.

Chelsea, club de Premier League avec la plus grosse masse salariale

Le tabloïd britannique le Mirror a dévoilé ce samedi la liste de toutes les équipes de Premier League et le poids représenté par les salaires attribués aux joueurs en février 2023. Et les Blues, actuellement englués à la 10e place en championnat, dépassent de justesse Manchester United avec une masse salariale estimée à 240 millions d'euros (239 millions pour les Red Devils). Avec 32 joueurs dans l'effectif cette saison, sans compter les huit hommes en prêt qui vont revenir à l'issue de l'exercice 2022-2023, le board du club londonien se prépare à un été chargé avec pas mal de ventes à conclure.

Arsenal le plus gestionnaire parmi le 'Big 6', les sensations Brighton et Brentford

Sur la troisième marche du podium, on retrouve les champions d'Angleterre en titre, Manchester City (207 millions d'euros). Mais la situation qui interpelle davantage la presse anglaise est celle d'Arsenal. En tête de la Premier League avec cinq points d'avance sur les Cityzens, les Gunners ont une masse salariale bien encadrée (111 millions d'euros), plus de deux fois inférieure à celle de Chelsea ou de United et la plus faible du fameux 'Big 6'.

Ces deux dernières saisons, sous l'impulsion de Mikel Arteta, le club du nord de Londres s'est évertué à mieux encadrer la gestion des salaires en se séparant de plusieurs cadres aux émoluments conséquents (Mesut Özil, Shkodran Mustafi, Sokratis en janvier 2021, Pierre-Emerick Aubameyang en janvier 2022...). Les prolongations de plusieurs pépites (Martinelli, Saka, Saliba) du club a la moyenne d'âge la plus faible de Premier League pourrait toutefois redistribuer un peu les cartes.

Autres éléments importants à souligner, Brighton (40 millions d'euros) et Brentford (34 millions d'euros), respectivement 7 et 8es du championnat et révélations de la saison en Angleterre, ont les masses salariales les plus faibles. Peut-être la preuve qu'avec du travail et de la créativité dans le recrutement, il n'est pas absolument nécessaire de faire chauffer le chéquier...