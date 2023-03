Manchester United: Ratcliffe ne veut pas payer un prix "stupide" pour le rachat du club

Jim Ratcliffe pourrait très bien se retirer des discussions plutôt que de payer un montant déraisonnable pour le rachat de Manchester United, a-t-il prévenu. Autrement dit, les prétentions de la famille Glazer sont jugées trop élevées.

La famille Glazer, bien que divisée sur la question, souhaite toujours vendre Manchester United, mais le processus pourrait prendre encore du temps et s'étirer jusqu'à la fin de la saison en cours. Les six membres de la fratrie Glazer, co-propriétaires du club, en espèrent 6,5 milliards d’euros, mais les candidats déclarés au rachat du club ne le valorisent pour l’instant qu’à 5,1 milliards d’euros. Le fondateur et président d’Ineos Sir Jim Ratcliffe (il a été anobli dans son pays d’origine), fan déclaré des Red Devils, a d'ailleurs prévenu qu’il ne comptait pas payer un prix déraisonnable.

Huit offres de rachat d'ici mercredi ?

"Comment décide-t-on du prix d'un tableau? Comment décide-t-on du prix d'une maison? Cela n'a rien à voir avec le coût de la construction ou de la peinture", a déclaré le magnat de la pétrochimie au Wall Street Journal. "Ce qu'il ne faut pas faire, c'est payer des prix stupides pour des choses que l'on regrette par la suite." Le milliardaire britannique âgé de 70 ans a déclaré que son intérêt pour le rachat du club était essentiellement motivé par le fait de gagner des titres, de nombreux titres. Il s’est d’ailleurs entretenu avec le manager de United, Erik ten Hag, et le directeur général, Richard Arnold, à Manchester la semaine dernière, selon le Telegraph.

L'équipe d'Ineos est d’ailleurs venue en force puisque, outre Ratcliffe, David Brailsford était également présent, ainsi que les copropriétaires d'Ineos Andy Currie et John Reece. Rob Nevin, président d'Ineos Sport, et Jean-Claude Blanc, qui a rejoint Ineos Sport en tant que directeur général le mois dernier, étaient également présents. Si aucun favori n’émerge des discussions, un candidat pourrait se détacher d’ici mercredi et la nouvelle date butoir fixée pour le dépôt des offres de rachat. Sky Sports croit savoir qu’il pourrait y avoir jusqu’à cinq nouvelles offres et porter ainsi le total à huit offres de rachat.

Si aucune ne correspond à ce que la famille Glazer recherche, celle-ci pourrait très bien rester en place et lever des fonds pour investir dans le club. Lors de l'annonce surprise de la mise en vente du club, fin novembre, les co-présidents du club Avram et Joel Glazer avaient souligné le fait que "toutes les options" seraient évaluées. "Il ne peut y avoir aucune assurance que (...) cela débouchera sur une transaction impliquant la société", avaient-il prévenu dans un communiqué.