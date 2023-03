Manchester United: la date limite pour la vente du club repoussée à la fin de saison

Selon le Telegraph, le processus de vente de Manchester United a été repoussé de plusieurs mois. Initialement attendu pour fin avril, celui-ci devrait avoir lieu à la fin de saison en cours.

Encore un peu de patience. D'après le Telegraph, la famille Glazer, qui détient Manchester United, a repoussé la date limite pour le processus de vente du club. Initialement prévu pour fin avril, celui-ci devrait désormais attendre la fin de saison actuelle, à savoir le début de l'été, en marge de l'ouverture du mercato.

Deux offres connues, le Qatar en favori

La valorisation boursière de Manchester United est estimée à plus de quatre milliards d'euros mais les dirigeants américains attendent une somme supérieure. Via la fondation Nine Two, emmenée par Jassim Bin Hamad Al Thani, les Qataris sont prêts eux à débourser plus de cinq milliards d'euros pour obtenir la mise.

Le groupe Ineos, dirigé par les frères Ratcliffe, déjà propriétaire de l'OGC Nice notamment, a aussi formulé une offre à la famille Glazer. La proposition qatarie tient pour l'instant la corde, comme l'a révélé RMC Sport ces derniers jours. Le Qatar a un avantage dans ce dossier puisqu'il propose un rachat complet de la dette des Red Devils, estimée à un montant de 580 millions d'euros.

"La candidature, en cas de succès, accordera la priorité à un investissement à long terme et durable", expliquait d'ailleurs le communiqué de la fondation Nine two. Déjà propriétaire du PSG depuis 2011 par le biais de QSI, le Qatar pourrait donc prochainement mettre main basse d'un autre grand club européenn.