Manchester United: Rashford tweete pour recruter Sancho

Marcus Rashford, attaquant de Manchester United, a poussé son club à recruter Jadon Sancho, avec qu’il est actuellement réuni en sélection anglaise pour disputer l’Euro.

Marcus Rashford joue sur toutes le terrain. Très engagé dans la vie sociale à côté de sa carrière de footballeur, l’attaquant s’est aussi mué en intermédiaire pour faciliter le transfert de Jadon Sancho à Manchester United. Mardi, il a répondu à un fan sur Twitter lui demandant d’annoncer la signature de l’ailier du Borussia Dortmund chez les Dortmund. "Oui", a-t-il écrit.

Rashford et Sancho sont actuellement réunis avec la sélection anglaise pour participer à l’Euro. Mardi, les Three Lions ont arraché leur qualification pour les quarts de finale de la compétition en s’imposant face à l’Allemagne (2-0) dans un Wembley en fusion. Rashford et Sancho n’ont pas participé à cette rencontre qu’ils ont suivie depuis le banc de touche. Mais ils pourraient bientôt être réunis sous le même maillot en club.

Un transfert autour de 90 millions d'euros?

Selon les informations de la presse anglaise, le Borussia Dortmund serait proche d’accepter une offre de 85 millions d’euros (plus cinq de bonus) pour le transfert de son ailier. Les deux clubs sont en discussions depuis de nombreuses semaines et la crise sanitaire aurait poussé l’équipe allemande à revoir ses prétentions à la baisse alors qu’elle valorisait son joueur à près de 130 millions d’euros l’année dernière.

Sancho vit un Euro compliqué puisqu’il n’a disputé que six petites minutes lors de la victoire de l’Angleterre face à la République tchèque (1-0) en phase de poule. Il a été relégué derrière Raheem Sterling, Phil Foden, Jack Grealish, Rashford et Bukayo Saka dans la hiérarchie.

Erling aussi au soutien de Sancho

Mardi, il a reçu le soutien de son coéquipier en club, Erling Haaland. "Il est temps de faire entrer Sancho", a écrit la star norvégienne sur Twitter. Il n’a pas été entendu par Gareth Southagte. Rashford espère, lui, avoir plus de réussite auprès de ses dirigeants pour le transfert de son ami.