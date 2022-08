Premier League: énorme humiliation pour Manchester United et Ronaldo à Brentford, la crise est totale

Manchester United a été balayé par Brentford ce samedi après-midi (4-0). Totalement dépassés par la force collective des Bees, les Red Devils s'enfoncent dans la crise et sont bons derniers de Premier League.

Calvaire, humiliation, fessée... Les mots manquent pour décrire la correction reçue par Manchester United ce samedi sur la pelouse de Brentford (4-0). Les hommes d'Erik Ten Hag ont offert un piètre spectacle lors de la deuxième journée de Premier League face à l'ancien club de Christian Eriksen, qui a plié l'affaire en 35 minutes. La faute notamment à David De Gea, coupable de deux bourdes sur les deux premières réalisations du match.

Auteur d'une grossière faute de main sur la frappe de Dasilva, le gardien espagnol a complètement manqué sa relance sur le deuxième, ce qui a profité à Jensen, à la conclusion d'une frappe croisée. Insipide et en manque d'inspiration, le collectif des Red Devils a sombré après la demi-heure, en encaissant deux nouveaux buts par Benjamin Mee et Bryan Mbeumo.

United dernier du championnat

La performance des Bees est d'autant plus historique que le club n'avait jamais marqué quatre buts dans un match de championnat. Une rencontre où Manchester United a pourtant frappé plus souvent que son adversaire (15 contre 13). Malgré trois changements à la pause, dont l'entrée de Raphaël Varane, les Red Devils ont tenté de redorer leur blason sous l'impulsion de Cristiano Ronaldo. Sans succès, puisque le mal était déjà fait. Un calvaire que n'a pas supporté Rio Ferdinand, ancienne légende du club. "Brentford nous gifle... Mes téléphones sonnent... Ma tête me fait mal... Mon coeur... J'ai besoin d'aide", a écrit l'ex-international anglais sur Twitter.

Avec un deuxième revers en autant de match, les Mancuniens sont bons derniers de Premier League. Au-delà de l'aspect comptable, le niveau de jeu affiché par les hommes d'Erik Ten Hag montre qu'il reste encore beaucoup de travail. Et ça commence dès lundi prochain, avec la réception de Liverpool.