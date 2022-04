Maroc: Vahid Halilhodzic poussé vers la sortie avant le Mondial 2022?

Malgré la qualification du Maroc pour la Coupe du monde 2022, Vahid Halilhodzic pourrait ne pas continuer son aventure avec les Lions de l'Atlas.

Vahid Halilhodzic vit-il ses derniers instants sur le banc du Maroc? Tout juste qualifié pour la Coupe du monde 2022, le sélectionneur des Lions de l'Atlas pourrait être poussé vers la sortie, rapporte Foot Mercato. Malgré un bilan plus que positif (18 victoires, sept nuls, deux défaites, une élimination en quarts de finale de CAN et une qualification pour le Mondial), l'ancien coach du FC Nantes pourrait payer la gestion des cas Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui.

Une liste de successeurs établie

Écartés pour raisons disicplinaires il y a un an, les deux joueurs ont refusé de revenir en sélection lors du dernier rassemblement, sans doute à cause de la présence de Vahid Halilhodzic sur le banc. Or, l'apport de Ziyech et Mazraoui semble capital sur le papier pour les Marocains, opposés à la Belgique, au Canada et à la Croatie lors de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Une ultime réunion est prévue dans les prochains jours entre le président de la Fédération marocaine, Faouzi Lekjaa, et les deux joueurs pour tenter une bonne fois pour toutes d'apaiser les tensions. Fatigué et touché par les critiques, le sélectionneur pourrait prendre la porte si aucun accord n'est trouvé. Une liste de successeurs a déjà été établie, avec des noms bien connus (Claude Puel, Rudi Garcia et Laurent Blanc). Les trois entraîneurs sont disponibles.