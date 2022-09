Mercato: Abdou Diallo raconte pourquoi il a quitté le PSG

Dans une interview au media Carré, le défenseur sénégalais Abdou Diallo revient sur les raisons qui l'ont convaincu de quitter le PSG cet été, pour signer à Leipzig.

Alors que le PSG peinait à recruter ce fameux défenseur central, lequel n’est finalement jamais venu dans les derniers instants du mercato, les supporters parisiens ont difficilement compris que le club ne fasse pas tout pour retenir Abdou Diallo. Son profil polyvalent, capable d’évoluer axe gauche d’une défense à trois, aurait été utile dans la rotation, tandis que sa présence aurait pu permettre de pallier la blessure du Français Presnel Kimpembe, par exemple. Mais le joueur sénégalais, placé sur la liste des transferts au début de l'été, a finalement rejoint Leipzig. Sa décision était prise.

"J’arrive dans ce mercato où je me dis : ça fait trois ans que je suis au PSG, il y a eu des super bons moments, se remémore pour le média Carré l’ancien joueur de Dortmund, arrivé à Paris en 2019. Il y a eu une demi-finale de Ligue des champions, une finale, qui sont les deux meilleures campagnes de l’histoire du club. Mais il y a eu des moments beaucoup plus difficiles, où je jouais moins, où j’ai été blessé ou autre." Cantonné à un rôle de remplaçant dans lequel il ne s’épanouissait guère au PSG, le gaucher a privilégié la piste d’une nouvelle aventure.

"Je sentais que j’arrivais au bout de quelque chose et que je ne comptais pas rester au club pour ne servir à rien, en fait, confie-t-il. Et le mercato, tant que le championnat n’a pas commencé, c’est le moment où il faut aussi penser à soi. J’avais envie d’être important dans un projet, de compter et de pouvoir amener ma pierre à l’édifice." Extrêmement courtisé en Europe, notamment par des clubs gros clubs européens comme l’AC Milan, avec lequel le contact a été établi, Diallo a opté pour le projet de Leipzig.

"J’ai été très exigeant car je ne voulais pas me tromper. Et Leipzig, pour moi, ça cochait toutes les cases : bon club, avec des ambitions, avec un gros projet, un projet stable. Ça jouait la Ligue des champions, ça joue les premiers rôles en Bundesliga. Je retrouvais des joueurs que je connaissais, un championnat que je connaissais et je voulais aussi me mettre dans le risque."