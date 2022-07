Mercato: accord conclu entre le PSG et Leipzig pour Nordi Mukiele

Nordi Mukiele au PSG, ça semble chauffer très fort. Selon les informations de Foot Mercato confirmées par RMC Sport, un accord a été trouvé entre Paris et Leipzig pour le transfert du joueur de 24 ans et le dossier pourrait être très vite bouclé.

Nordi Mukiele au PSG, ce serait désormais une question d'heures ou de jours. Selon Foot Mercato, le club parisien et Leipzig ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur de 24 ans. Fabrizio Romano parle lui d'un accord vraiment très proche d'être conclu. RMC Sport confirme un accord entre Paris et le club allemand. Le dossier s'est fortement accéléré ce samedi soir.

L'Equipe parle de son côté d'un accord de principe pour l'arrivée du défenseur français. Un accord contractuel aurait lui déjà été trouvé entre Paris et l'ancien joueur de Laval et Montpellier. En revanche, le montant du transfert - car il devrait bien s'agir d'un transfert et pas d'un prêt - n'a pas filtré mais il pourrait se situer autour de 15 millions d'euros.

Il y avait déjà un accord avec le joueur

Tout sera finalement allé très vite dans ces négociations. Mercredi, un accord de principe avait été trouvé entre le PSG et Nordi Mukiele, comme précisé par RMC Sport. Il restait alors à conclure entre les deux clubs pour valider l'opération. Auteur d’une saison plutôt bonne en Allemagne avec 37 apparitions toutes compétitions confondues, Nordi Mukiele ne dispose plus que d’un an de contrat avec Leipzig. Sélectionné à une reprise par Didier Deschamps, le défenseur de 24 ans verrait d’un bon œil une signature à Paris dans l’optique de retrouver les Bleus.