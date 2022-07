Équipe de France: Didier Deschamps fête ses 10 ans à la tête des Bleus, pour quel bilan?

Cela fait désormais dix ans que Didier Deschamps, 53 ans, est le sélectionneur de l'équipe de France de football. Sa nomination était tombée le 8 juillet 2012. Avec le sacre au Mondial 2018, son bilan est évidemment positif. Il n'est pas pour autant parfait.

· De 2012 à 2018, la montée en puissance et le sacre

Nommé le 8 juillet 2012 en remplacement de Laurent Blanc, parti sur une décevante élimination en quarts de finale de l'Euro, Didier Deschamps, tout juste parti de l'Olympique de Marseille, avait pour mission de redresser les résultats et de réconcilier les Bleus avec le public. Après la grève de Knysna et les polémiques du championnat d'Europe 2012, l'image des Bleus est au plus bas.

Le regain d'amour passe par une amélioration des performances sur le terrain avec, dans un premier temps, une Coupe du monde 2014 au Brésil encourageante (défaite 1-0 en quarts contre l'Allemagne). Malgré l'échec en finale contre le Portugal en prolongation, à domicile, au Stade de France, la belle campagne de l'Euro 2016 suscite des émotions positives. Antoine Griezmann, que Didier Deschamps lance et installe comme pièce maîtresse, devient la nouvelle coqueluche des Français.

Le football de Didier Deschamps n'est pourtant pas le plus séduisant. Il est d'abord question de bien défendre, à tel point que Blaise Matuidi devient titulaire dans un poste hybride de milieu gauche et que des défenseurs centraux (Benjamin Pavard et Lucas Hernandez) deviennent titulaires sur les côtés. La qualité des talents offensifs, notamment Paul Pogba et Kylian Mbappé, permettent néanmoins aux Bleus d'être terriblement efficaces et de donner le sentiment de pouvoir marquer à tout moment. C'est avec ce savant mélange de rigueur et de "logique de groupe" que Didier Deschamps mène les Bleus à la deuxième étoile avec le sacre à la Coupe du monde 2018 en Russie. Vingt ans après avoir lui-même soulevé le trophée en tant que capitaine.

· Depuis 2018, les doutes sont de retour

Après le Mondial, tous les voyants sont au vert, les Bleus sont en phase avec le public. Didier Deschamps, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé se retrouvent tour à tour dans le fameux "top 50 des personnalités préférées des Français". Fort de son succès, le sélectionneur continue de suivre ses préceptes. Mais la machine s'enraye lors de l'Euro 2021: la convocation de Karim Benzema oblige un changement de plan. De façon surprenante, le sélectionneur se met à changer plusieurs fois de système tactique, quitte à évoluer avec trois défenseurs centraux, ce qui n'est pas sa marque de fabrique. Le crash contre la Suisse, vainqueur aux tirs au but en huitièmes de finale, sanctionne ces errements. "J'ai cherché à améliorer l'animation offensive, quitte à avoir un peu de déficit défensif, mais j'aurais voulu que ce déficit soit moins important", regrettera-t-il plus tard.

Avec la "confiance" de Noël Le Graët, président de la FFF, Didier Deschamps tient bon et poursuit sa mission. La qualification pour le Mondial 2022 en poche, le sélectionneur s'offre l'anecdotique deuxième édition de la Ligue des nations. De quoi remettre du baume au coeur. Mais les quatre matchs sans victoire (deux défaites, deux nuls) des matchs de début juin sont venus rappeler que la méthode Deschamps pose toujours question. Pour que son bilan post-2018 soit positif, les Bleus devront atteindre les demi-finales au Qatar. C'est en tout cas l'objectif fixé par la fédération, avec qui Didier Deschamps est en contrat jusqu'au terme de l'année 2022.

"J'ai gagné en expérience, disait-il en janvier. Je n'ai pas forcément changé. J'ai évolué dans certains domaines, comme tout le monde. (...) À partir du moment où la détermination, l'envie, l'exigence sont toujours là, au top... Je me sens épanoui dans cette fonction de sélectionneur. Aujourd'hui, je maîtrise encore beaucoup mieux tous les paramètres de la fonction, avec l'exigence de résultats. Quand on a été tout en haut, l'attente est encore plus forte, et la déception, quand ça se passe moins bien, est beaucoup plus grande aussi. Mais je l'accepte".

· Le cas Benzema en filigrane

En rappelant Karim Benzema pour l'Euro 2021 après cinq ans d'absence, Didier Deschamps s'est peut-être compliqué la tâche sur le plan sportif, pour trouver la bonne animation offensive, mais il s'est sans doute simplifié la vie sur un plan plus personnel. Sa décennie à la tête des Bleus aura assurément été marquée, indirectement, par l'affaire judiciaire de la sextape opposant Mathieu Valbuena à Karim Benzema. Cela a valu à ce dernier d'être écarté de la sélection par la FFF à quelques mois de l'Euro 2016.

Mais les déboires de Karim Benzema deviennent véritablement un problème pendant l'Euro 2016. Dans une interview pour Marca, le joueur déclare que le sélectionneur a "cédé à une partie raciste de la France". Ces propos, puis des comportements douteux sur les réseaux sociaux, heurtent profondément Didier Deschamps, qui a pendant longtemps refusé de s'étendre sur le sujet en conférence de presse. Un tabou finalement levé, à la surprise générale, à l'annonce de la liste des joueurs convoqués pour le dernier championnat d'Europe. "J'ai pris le temps de réfléchir", dira le coach.

· 100 joueurs utilisés, Griezmann meilleur buteur

En dix ans, Didier Deschamps a disputé 129 matchs. Le bilan est de 83 victoires, 26 nuls, 20 défaites, avec une moyenne de 2,01 buts inscrits par match (0,83 encaissé). Dans les phases finales de compétitions internationales, cela donne 15 victoires, 5 nuls, 3 défaites. Deschamps est le premier entraîneur de l'histoire des Bleus à atteindre la finale de deux compétitions majeures.

Antoine Griezmann est le joueur qu'il a le plus utilisé (107 matchs), devant Olivier Giroud (103) et Hugo Lloris (101). En tout, 100 joueurs ont joué sous ses ordres. Le dernier est Ibrahima Konaté, devenu début juin le 65e joueur à faire ses débuts sous les ordres de "DD". En outre, ils sont sept à avoir été convoqués sans obtenir la moindre minute: Mickaël Landreau, Rod Fanni, Benjamin Lecomte, Aymeric Laporte, Loïc Perrin, Romain Alessandrini et Jordan Amavi.

Son meilleur buteur est Olivier Giroud, avec 47 réalisations. Antoine Griezmann (42) et Kylian Mbappé (27) complètent le podium.