PSG: accord de principe avec Mukiele mais il reste encore du chemin pour boucler le dossier

Le PSG cherche à recruter Nordi Mukiele lors du mercato et a trouvé un accord de principe avec le joueur. Les négociations avec Leipzig ont débuté, selon nos informations, mais le dossier est encore loin d'être bouclé.

Colin Dagba prêté à Strasbourg, Achraf Hakimi reste le seul spécialiste au poste de piston droit. Mais peut-être pas pour très longtemps. Comme indiqué par Foot Mercato et L’Equipe et confirmé par RMC Sport, Nordi Mukiele (Leipzig) est dans le viseur du Paris Saint-Germain. Le joueur, suivi de longue date et particulièrement apprécié par Luis Campos, dispose d'un accord de principe avec le club de la capitale.

Le PSG doit se mettre d'accord avec Leipzig

Mais le dossier n'est que dans sa première phase et le plus dur reste à faire pour boucler l'affaire. Le PSG doit maintenant trouver un accord avec le club allemand, réputé dur en affaires. Des discussions en ce sens sont en cours.

Auteur d’une saison honorable en Allemagne avec 37 apparitions toutes compétitions confondues, Nordi Mukiele ne dispose plus que d’un an de contrat avec Leipzig. Une situation qui pousserait le club allemand à le laisser partir cet été. Le transfert pourrait se régler autour d’un prix compris en 10 et 15 millions d’euros. Sélectionné à une reprise par Didier Deschamps, le défenseur de 24 ans verrait d’un bon œil une signature à Paris dans l’optique de retrouver les Bleus.

Galtier attend une recrue "dans quelques jours"

Pisté depuis plusieurs semaines par le duo Luis Camps-Antero Henrique, Nordi Mukiele plait également à Christophe Galtier. Le nouvel entraîneur parisien apprécierait le profil et la dimension athlétique du latéral ainsi que sa capacité à dépanner dans l’axe dans une défense à trois. Interrogé sur la possibilité de voir l’ancien de Montpellier (janvier 2017-mai 2018) signer à Paris, le technicien a confirmé que sa direction cherchait une recrue à ce poste.

"Le club est à la recherche d’un piston pouvant être polyvalent sur le côté droit, a indiqué Christophe Galtier après la victoire contre le Kawasaki Frontale. On a Dina-Ebimbe pour doubler le poste aujourd’hui. Il y a des pistes actives. On peut penser que dans quelques jours un joueur va venir nous rejoindre." Sans confirmer explicitement le recrutement à venir de Nordi Mukiele, ne ferme clairement pas la porte à un transfert du latéral de Leipzig. Avec l'arrivée du Français, le PSG signerait un joli coup lors de ce mercato estival.