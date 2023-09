Mercato: accord PSG-Francfort pour Kolo Muani

Selon les informations de RMC Sport, le PSG a trouvé un accord avec Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani (24 ans). Le club allemand a accepté une offre parisienne de 90 millions d’euros pour l’ancien Nantais, mais veut lui trouver un remplaçant avant de boucler l'opération.

Randal Kolo Muani (24 ans) est à un pas de Paris. Selon les informations de RMC Sport, le PSG a trouvé un accord avec Francfort pour le transfert de l'international français (9 sélections, un but). Le club allemand a accepté une offre de 90 millions d'euros (bonus compris) pour l'ancien Nantais, un an seulement après son arrivée, libre. L'Eintracht veut toutefois lui trouver un remplaçant pour boucler l'opération, et cherche désormais une solution de repli: Hugo Ekitike ou un autre joueur.

Sauf retournement de situation, Ekitike n'ira pas à Francfort

Mais selon les informations de RMC Sport, ce ne sera pas l'ancien Rémois. Les propositions du club ne sont pas à la hauteur des attentes d'Ekitike qui, sauf retournement de situation, n'ira pas à Francfort.

La fin du feuilleton approche donc à quelques heures de la clôture du marché d'été. Désireux de rejoindre le PSG, le club de sa région natale avec qui il est d'accord contractuellement, Kolo Muani avait décidé de sécher l'entraînement mercredi pour manifester sa colère après le refus d'une offre parisienne par ses dirigeants. Le joueur estimait alors que Francfort ne tenait pas ses promesses de le laisser partir en cas de belles offres.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Kolo Muani a-t-il raison d'aller au clash ? – 30/08 15:18

La veille, il avait publiquement manifesté son choix de rejoindre la capitale française. "J'ai toujours tout donné pour le club jusqu'à la fin, avait-il déclaré à Sky Sport Allemagne. Cependant, ce n'est pas un secret que le Paris Saint-Germain a fait une offre record pour moi. Un transfert à Paris est maintenant une opportunité unique pour moi. J'aimerais signer à Paris et j'en ai également informé les dirigeants. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert devienne possible pour moi."

Jeudi, Nasser Al-Khelaïfi, président parisien, avait pourtant refroidi la piste. "Ce n’est pas un secret, on est intéressé (par Kolo Muani) mais on est loin avec Francfort, très loin", avait-il lancé sur Canal+. Mais en quelques heures, les positions se sont chaudement rapprochées au point d'aboutir à un accord. Avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, le PSG est proche de constituer une attaque de finalistes de la dernière Coupe du monde.