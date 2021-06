Mercato: un gardien cubain proche de l'OM, ça avance pour Gerson

L’OM serait en bonne position pour recruter le gardien de Gijon (D2 espagnole), Christian Joel Sanchez (21 ans). Les discussions avanceraient aussi dans le bon sens pour le milieu de terrain brésilien, Gerson.

Les pistes se multiplient pour l’OM sur le marché des transferts. Logique puisque le club s'est engagé dans une refonte de son effectif et cherche à se renforcer à tous les postes ou presque. Cela vaut pour les gardiens de but avec le départ de Yohann Pelé et la volonté de mettre Steve Mandanda en concurrence.

Le club aurait cerné le profil d’un nouvel arrivant en provenance d’Espagne. Selon La Voz de Asturias, l’OM aurait entamé des discussions avancées avec le Sporting Gijon (D2 espagnole) pour le gardien cubain, Christian Joel Sanchez (21 ans).

Fils de l’ancien joueur, Lazaro Joel Sanchez, né à La Havane, le joueur a rejoint l’Espagne à cinq ans avant de rallier Gijon où il a été formé après un essai au Real Madrid. Cette saison, il s’est contenté d’un rôle de doublure derrière Diego Marino. Il a disputé trois matchs de Coupe du Roi et trois de championnat (Liga 2).

Malgré ce faible temps de jeu avec les A, l’Atlético de Madrid et quelques clubs anglais se seraient intéressés à son profil. Mais Marseille semble bien placé pour empocher la mise. Selon le journal, le montant du transfert pourrait s’élever à 2,4 millions d’euros alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2024 avec son club formateur.

A plusieurs milliers de kilomètres des Asturies, l’OM poursuit aussi ses longues discussions pour tenter de recruter Gerson (24 ans). Globo Esporte se montre toujours aussi optimiste sur les chances de réussite du transfert. Le journal explique que la réunion entre les représentants de Marseille et de Flamengo, mardi, a permis de régler les derniers détails après une longue négociation et des contre-propositions. Il indique même que la version finale du contrat sera remise ce mercredi avant signature. Le club carioca aurait demandé à Marseille de pouvoir compter sur son joueur pour le championnat brésilien, le temps de l’absence des internationaux retenus pour la Copa America.

Actuellement en Serbie avec l’équipe olympique brésilienne, Gerson pourrait faire un crochet par la Canebière pour sceller son accord. Selon L’Equipe pourtant, les discussions ne seraient pas aussi avancées en raison principalement du prix très élevé du transfert (25 millions d’euros, plus cinq selon les bonus) et du pourcentage à la revente demandé par Flamengo (entre 20 et 25%). Le feuilleton, qui s’étire depuis de longues semaines, pourrait encore durer.