Mercato: l’OM serait sur Raspadori, retenu pour l’Euro avec l’Italie

Selon la Gazzetta dello Sport, l’OM serait très intéressé par le jeune attaquant de Sassuolo, Giacomo Raspadori (21 ans), retenu avec l’Italie pour disputer l’Euro. Mais la concurrence est très forte.

Une nouvelle piste en attaque pour l’OM. Selon la Gazzetta dello Sport, le club phocéen fait partie de la longue liste de courtisans pour recruter le jeune attaquant, Giacomo Raspadori (21 ans), attaquant de Sassuolo. Titulaire lors du quart de finale de l’Euro Espoirs perdu par l’Italie face au Portugal (5-3) lundi, il a été appelé avec les A le lendemain pour participer à l’Euro. Le sélectionneur Roberto Mancini l’a appelé alors qu’il ne compte aucune cape.

Le joueur dispose d’une grosse cote sur le marché puisqu’il est au cœur d’un duel entre les deux clubs de Milan, l’AC et l’Inter. Mais les rivaux de Lombardie ne sont pas seuls sur le coup puisque "Marseille et Leipzig sont aussi en course", précise le quotidien sportif italien.

Formé à Sassuolo, Raspadori peut évoluer en pointe mais aussi comme ailier gauche même s’il a plus souvent été aligné dans l’axe cette saison. Ses appuis insaisissables (1,72m) en ont fait un joueur très utilisé par Roberto De Zerbi (27 matchs, 6 buts). Le club a sécurisé son avenir en novembre dernier en lui faisant signer un contrat jusqu’en 2024. Autant de critères qui pourraient faire gonfler son prix, tout comme son statut d’international italien qui approche.

Longoria aurait fait une offre en janvier

Mais Marseille fait partie des courtisans assez accrocheurs puisque Pablo Longoria, président olympien, aurait formulé une offre pour le recruter en janvier dernier. Le jeune dirigeant connaît bien les arcanes de Sassuolo, où il est passé comme directeur du recrutement. Selon la Gazzetta, il aurait proposé 10 millions d’euros aux Neroverdi. Refusé.

Engagé dans une refonte de l’effectif, l’OM vise des renforts en attaque alors que le doute plane sur l’avenir d’Arkadiusz Milik. Valère Germain a quitté le club et Dario Benedetto ne sera pas retenu en cas d’offre. Le dossier Raspadori s’annonce très concurrentiel. Sassuolo conserve aussi l’espoir de conserver son joueur.